Кто эта девушка с парада в Минске, у которой так много медалей, что соцсети до сих пор не могут уняться

Источник материала: KYKY

Парад Победы прошел в Минске 9 мая, но по одному поводу соцсети не унимаются и сегодня – то тут, то там появляются посты о девушке в военной форме, количество медалей на которой, мягко говоря, впечатляет. И если одни просто удивляются такому изобилию медалей на груди молодой женщины, то вторые же позволяют себе писать оскорбительные комментарии, из-за чего появляются третьи и спрашивают, так ли бы все удивились, если бы столько медалей надел на себя мужчина того же возраста. И тем, и другим, и третьим интересно, кто же эта девушка. Вот быстрый ответ.

Фото из Минска… Без понятия, что это за дама… Но не тяжело ли ей от такого количества медалей? В каких боях проявила себя? pic.twitter.com/UnLLxtoZsZ — Oleg Varlamov (@varlamov) May 9, 2020

На фотографии выше (снимок сделал фотограф Onliner Влад Борисевич) – Екатерина Алексеева. Она майор Минобороны, служит старшим офицером управления верификации департамента международного военного сотрудничества. Полгода назад в интервью «Нашей Нине» Алексеева рассказывала , что выросла в Климовичах; окончив школу, выбирала между лингвистическим вузом и факультетом международных отношений БГУ, но поступила на военный факультет. По этой специальности получила красный диплом.

Алексеева – специалист по контролю над вооружением. В компании с другими экспертами ездит в европейские страны, чтобы проверять, насколько они придерживаются установленных уровней вооружения; является переводчицей для высших должностных лиц. Награды на форме девушки – на самом деле юбилейные медали . Среди них есть, например, и за участие в одном из прежних парадов.

Фото обложки: Надежда Бужан для «Нашей Нины».