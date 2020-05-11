|
Кто эта девушка с парада в Минске, у которой так много медалей, что соцсети до сих пор не могут уняться
Источник материала: KYKY>
Парад Победы прошел в Минске 9 мая, но по одному поводу соцсети не унимаются и сегодня – то тут, то там появляются посты о девушке в военной форме, количество медалей на которой, мягко говоря, впечатляет. И если одни просто удивляются такому изобилию медалей на груди молодой женщины, то вторые же позволяют себе писать оскорбительные комментарии, из-за чего появляются третьи и спрашивают, так ли бы все удивились, если бы столько медалей надел на себя мужчина того же возраста. И тем, и другим, и третьим интересно, кто же эта девушка. Вот быстрый ответ.
На фотографии выше (снимок сделал фотограф Onliner Влад Борисевич) – Екатерина Алексеева. Она майор Минобороны, служит старшим офицером управления верификации департамента международного военного сотрудничества. Полгода назад в интервью «Нашей Нине» Алексеева
Алексеева – специалист по контролю над вооружением. В компании с другими экспертами ездит в европейские страны, чтобы проверять, насколько они придерживаются установленных уровней вооружения; является переводчицей для высших должностных лиц. Награды на форме девушки – на самом деле
Фото обложки: Надежда Бужан для «Нашей Нины».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто эта девушка с парада в Минске, у которой так много медалей, что соцсети до сих пор не могут уняться
Парад Победы прошел в Минске 9 мая, но по одному поводу соцсети не унимаются и сегодня – то тут, то там появляются посты о девушке в военной форме, количество медалей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)