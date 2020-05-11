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Кто эта девушка с парада в Минске, у которой так много медалей, что соцсети до сих пор не могут уняться

11.05.2020 16:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Парад Победы прошел в Минске 9 мая, но по одному поводу соцсети не унимаются и сегодня – то тут, то там появляются посты о девушке в военной форме, количество медалей на которой, мягко говоря, впечатляет. И если одни просто удивляются такому изобилию медалей на груди молодой женщины, то вторые же позволяют себе писать оскорбительные комментарии, из-за чего появляются третьи и спрашивают, так ли бы все удивились, если бы столько медалей надел на себя мужчина того же возраста. И тем, и другим, и третьим интересно, кто же эта девушка. Вот быстрый ответ.

 

 

На фотографии выше (снимок сделал фотограф Onliner Влад Борисевич) – Екатерина Алексеева. Она майор Минобороны, служит старшим офицером управления верификации департамента международного военного сотрудничества. Полгода назад в интервью «Нашей Нине» Алексеева рассказывала, что выросла в Климовичах; окончив школу, выбирала между лингвистическим вузом и факультетом международных отношений БГУ, но поступила на военный факультет. По этой специальности получила красный диплом.

Алексеева – специалист по контролю над вооружением. В компании с другими экспертами ездит в европейские страны, чтобы проверять, насколько они придерживаются установленных уровней вооружения; является переводчицей для высших должностных лиц. Награды на форме девушки – на самом деле юбилейные медали. Среди них есть, например, и за участие в одном из прежних парадов.

Фото обложки: Надежда Бужан для «Нашей Нины».

 
Теги: Минск
 
 
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Парад Победы прошел в Минске 9 мая, но по одному поводу соцсети не унимаются и сегодня – то тут, то там появляются посты о девушке в военной форме, количество медалей...
 
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