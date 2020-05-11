Пять фраз, которые кодируют на успех

Источник материала: Ежедневник

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Человек сам может выбирать стратегию мышления, нацеленную либо на удачу, либо на поражение.

1. Я сильнее, чем я думаю. Гоните от себя мысли «я больше никогда не буду счастлив» или «я всегда попадаю в сложные ситуации». Размышляя о неприятностях, не используйте выражения «всегда» и «никогда», лучше применяйте эти слова, когда думаете о приятных событиях.



Известный психолог Мартин Селигман, основатель позитивной психологии, в своей книге «Как научиться оптимизму» поясняет: когда человек думает, что неприятности будут продолжаться вечно — это стратегия неудачи. И напротив, если вы считаете, что неприятности — временное явление, вы кодируете себя на успех.



2. За любой неудачей скрывается путь к успеху. Времена испытаний — как в бизнесе, так и в жизни — представляют собой замечательную возможность превратить неприятности в успех. Сложные условия помогают развить свои навыки, обнаружить скрытые таланты и выйти вперед в игре. Недаром Робин Шарма, автор книги «Монах, который продал свой Феррари», выделил этот вывод в отдельный принцип настоящего лидера. Истина состоит в том, что каждая неприятность несет в себе еще большую благоприятную возможность. В каждой неудаче — дар, некая дверь, за которой может скрываться путь к такому успеху, какой и не снился вам до возникновения трудностей. Главное — суметь эту дверь увидеть и набраться смелости, чтобы войти в нее.



3. Я стараюсь и делаю всё возможное. За любым событием, что произошло с вами, стоит не одна причина, а несколько. Пессимисты обычно выбирают наихудшую из всех возможных. Ваша же задача — отказаться от деструктивных привычек, научившись вырабатывать альтернативы. Проявите к себе сострадание, скажите: «Я сделал все, что от меня зависело», — не надо во всем винить себя. Даже если ваши убеждения верны, нужно учиться смягчать последствия, пишет Селигман в своей книге «Как научиться оптимизму». Спросите себя: если мое убеждение обоснованно, что из этого следует? Разве неудачи на предыдущей работе не позволят мне найти новую? Насколько реальны эти ужасные последствия (например, «меня никто не возьмет на работу»), которые я себе нарисовал? Оспорьте эти утверждения. Ищите альтернативные объяснения, а затем подумайте о способах, которыми вы сможете изменить ситуацию.



4. Через несколько лет я буду смотреть на это спокойнее. Помните, что боль не длится вечно. Сьюзи Уэлч — бывший главный редактор Harvard Business Review, популярный автор, телекомментатор и журналист, а также жена знаменитого босса General Electric Джека Уэлча — предложила способ справляться с переживаниями. Он называется 10/10/10 и заключается в следующем.



Вам необходимо подумать о сложившейся ситуации сквозь призму трех разных временных рамок.



— Как вы будете относиться к этому спустя 10 часов?

— Что будете думать об этой ситуации спустя 10 месяцев?

— Какова будет ваша реакция на это через 10 лет?



Концентрируя свое внимание на этих трех сроках, мы как бы дистанцируемся на некоторое расстояние от проблемы и не даем эмоциям взять верх. Правило 10/10/10 помогает нам одержать победу на эмоциональном поле игры. Чувства, которые мы испытываем сейчас, в эту минуту, кажутся очень сильными, а будущее — наоборот, расплывчатым. Поэтому эмоции, испытываемые в настоящем, всегда на первом плане. Стратегия 10/10/10 заставляет сменить угол своего зрения: рассмотреть момент в будущем (например, через 10 месяцев) с той же точки, что мы смотрим в настоящем.



В нашей Библиотеке КнигиКратко вы можете прочитать краткий обзор бестселлера «Победитель», написанного супругами Джеком и Сьюзи Уэлч.



5. Я могу справиться со страхом и начать действовать. Когда вами овладевает страх и хочется сдаться, нужно продолжать движение вперед. Шаг за шагом — даже если не вполне понимаете, куда идете. Главное, не останавливаться. Движение вперед само по себе обладает силой.

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