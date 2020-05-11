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Посмотрите, что творил пьяный на Opel в Минске
Источник материала: Tut.by
Пьяный водитель едва не сбил женщину на тротуаре и врезался в автобус в Минске. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения.
Как
Медицинское освидетельствование показало, что водитель легковушки пьян — 1,9 промилле. На него составили административные протоколы.
В результате аварии никто не пострадал. Кроме водителя, в автомобиле ехали три пассажира — все они возвращались с рыбалки.
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Автомобиль вылетел на тротуар, проехав в сантиметрах от пешехода.
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