ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Посмотрите, что творил пьяный на Opel в Минске

11.05.2020 18:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель едва не сбил женщину на тротуаре и врезался в автобус в Минске. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Как сообщили в столичной ГАИ, 34-летний водитель Opel Zafira ехал по улице Слободской со стороны улицы Рафиева в направлении улицы Есенина. Около диспетчерской станции «Малиновка» он не справился с управлением и вылетел на тротуар, где едва не сбил женщину, после чего протаранил автобус.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель легковушки пьян — 1,9 промилле. На него составили административные протоколы.

В результате аварии никто не пострадал. Кроме водителя, в автомобиле ехали три пассажира — все они возвращались с рыбалки.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомобиль вылетел на тротуар, проехав в сантиметрах от пешехода.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске откроется новый автокинотеатр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
11.05.2020
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика