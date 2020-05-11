Посмотрите, что творил пьяный на Opel в Минске

Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель едва не сбил женщину на тротуаре и врезался в автобус в Минске. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Как сообщили в столичной ГАИ, 34-летний водитель Opel Zafira ехал по улице Слободской со стороны улицы Рафиева в направлении улицы Есенина. Около диспетчерской станции «Малиновка» он не справился с управлением и вылетел на тротуар, где едва не сбил женщину, после чего протаранил автобус.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель легковушки пьян — 1,9 промилле. На него составили административные протоколы.

В результате аварии никто не пострадал. Кроме водителя, в автомобиле ехали три пассажира — все они возвращались с рыбалки.