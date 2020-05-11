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Житель Вилейки оказывал интимные услуги другим мужчинам

11.05.2020 19:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Не часто встретишь мужчину на ниве сферы интимных услуг. Но в списки исключений попал житель Вилейки. По данным правоохранителей, фигурант оказывал услуги другим мужчинам. Поиск клиентов он осуществлял через социальные сети и различные интернет-сайты знакомств. За оказанные услуги брал от 90 до 100 рублей. 

Задержанный признался, что таким образом хотел поправить материальное положение, хотя сам он работает на одном из предприятий города. В отношении мужчины составлен протокол за занятие проституцией.  Материал направлен в суд для рассмотрения. 

 
Теги: сайт знакомств, знакомства
 
 
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Не часто встретишь мужчину на ниве сферы интимных услуг. Но в списки исключений попал житель Вилейки. По данным правоохранителей, фигурант оказывал услуги другим...
 
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