До августа работникам госпредприятий можно расслабиться

Источник материала: Ежедневник

Белорусское общество разделено на две половины: по одним уже начал бить кризис, пока другие наслаждаются ростом зарплат. Но после президентских выборов привилегии занятых в госсекторе закончатся и начнется время расплаты за банкет.

В марте значительно выросла номинальная заработная плата – на 8,4%.И это на фоне ожидания масштабного кризиса, прогнозов сокращения занятости и доходов населения.

В то же время апрельский опрос населения SATIO показывает, что общество разделилось на две половины: 50% почувствовали снижение доходов, а остальные 50% – нет.

В первой группе преобладают работники частного сектора, поэтому подозревать частный бизнес в увеличении зарплат своему персоналу не приходится. В опросе MIA Research 24% частных предприятий заявили, что сократили зарплаты и премии. Следовательно, увеличивали зарплаты в основном госпредприятия.

Экономист Ярослав Романчук обращает внимание, что никаких объективных оснований для повышения зарплат ни у частного, ни у государственного бизнеса нет. За год, март к марту, зарплата номинально выросла почти на 15%, в реальном выражении примернона 8%. И это при том, что производительность труда упала на 0,6%.

«То есть в этом году разрыв между ростом зарплат и производительности труда стал кричащим», - подчеркнул эксперт.

Зачем повышать заработную плату накануне экономического спада?

Может, правительство дотирует зарплату работникам госсектора, чтобы в кризисное время поддержать народ, (по крайней мере,его половину)?

Однако Ярослав Романчук видит в подобной политике отнюдь не заботу о народе.

«9 августа у нас дата, и к этой дате все будет подгоняться. Никаких массовых увольнений и сокращения зарплат в госсекторе до августа не будет. И это не мера поддержки населения, а мера поддержки существующей экономической модели. В 2010 году был такой же сюжет, когда попытка в искусственном режиме накачать экономику закончилась провалом. Провал случился в 2011 году».

Компетентность правительства Румаса не внушает экономисту доверия и заставляет его ожидать, что опыт 2011 года может повториться.

«Эти крепкие хозяйственники добьют экономику, если нападут на Нацбанк и заставят его в июне-июле разбрасываться кредитами, докапитализировать банки, которые испытывают проблемы с токсичными кредитами, давать оборотку для крупного бизнеса», - считает Ярослав Романчук.

Второй квартал нынешнего года будет знаменоваться серьезным падением всех показателей. В третьем квартале до президентских выборов еще продолжится старая политика, а потом начнется очень жесткая адаптация к новым реалиям.

После августа рай для бюджетников закончится

Если опасения по поводу предвыборных действий правительства оправдаются, тогда в 4 квартале начнется значительное обесценивание рубля и рост цен.

«От инфляционного и девальвационного налога спастись смогут только те, у кого нет рублевой наличности», - предупредил экономист.

В случае реализации безответственной политики властей Ярослав Романчук прогнозирует по итогам года падение ВВП на 10 млрд долларов, сокращение бюджета на 6 млрд и драматическое падение экспорта до трети в денежном выражении. Проблемы в области занятости почувствуют от 700 тыс. до 1 млн человек.

«Миллион безработных – это в сценарии, когда Россия помимо нефти и газа начнет использовать меры жестких торговых ограничений, - отметил эксперт. – От правительства потребуется пожарное реагирование и введение жесткого режима адаптации. Но кто этим будет заниматься?»

Чем обернется кризис для рядовых граждан?

Со временем группа тех, кто не заметил падения доходов, будет сокращаться, зона средних доходов также будет сжиматься. Средний класс грозит превратиться в жалкие 5% от общей численности населения.

Бедные, как были бедным, так там и окопаются. Серьезно пострадают те семьи, которые зависят от гастарбайтеров. А количество богатых будет концентрироваться в IT и в монополиях – тех секторах, которые защищены от конкуренции.