8 мая в Беларуси стартовал месячник Красного Креста, который продлится до 1 июня. Основная его цель – привлечь внимание общественности к деятельности Белорусского Общества Красного Креста.

Традиционно данный месячник будет направлен на распространение знаний об основополагающих принципах Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, привлечение волонтеров и новых членов в Белорусское Общество Красного Креста, сбор средств и пожертвований для оказания помощи наиболее уязвимым категориям населения республики, т.к. БОКК не занимается коммерческой деятельностью и осуществляет свои благотворительные программы за счет добровольных членских взносов и пожертвований.

Среди основных мероприятий, которые планируют провести в рамках месячника БОКК: онлайн-поздравление медицинским сестрам милосердия МСС Красного Креста «Дапамога», информационная кампания по предупреждению распространения вспышки COVID-19 среди населения, акция по поддержке сотрудников Смолевичской ЦРБ и территориального центра социального обслуживания населения в рамках предупреждения вспышки COVID-19. Также будут реализованы волонтерские инициативы, направленные на информирование населения о деятельности БОКК, включая деятельность по предотвращению распространения COVID-19; на психосоциальную поддержку уязвимых категорий граждан; на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний среди населения Беларуси; на оказание помощи в доставке рецептов, продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости в рамках предотвращения распространения COVID-19. Кроме этого, будет организована активная работа по созданию новых первичных организаций, увеличению членов Общества и волонтеров Красного Креста.

Как сообщила председатель Смолевичской районной организации БОКК Галина Графутко, итоги будут подведены на заседании Президиума районной организации, где отметят лучшую первичную организацию БОКК района в деятельности по организации месячника Красного Креста.

Корр. «КС».