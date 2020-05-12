ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

10 мая в Пинске провели церемонию торжественного поднятия Государственного флага Республики Беларусь

12.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

> Во второе воскресенье мая отмечался День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь.

Этот государственный праздник проводится ежегодно в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 г. Символами Республики Беларусь, как суверенного государства, являются Государственный флаг Республики Беларусь, Государственный герб Республики Беларусь и Государственный гимн Республики Беларусь.

Напомним, что 14 мая 1995 года в Республике Беларусь состоялся первый в ее истории референдум, инициированный главой государства Александром Лукашенко, на котором было получено одобрение граждан на изменение государственной символики. С тех пор прошло четверть века. Стало традицией проводить церемонию торжественного поднятия Государственного флага Республики Беларусь.

В Пинске это происходит на главной площади города. На сей раз право поднять на флагшток символ нашего государства было предоставлено председателю совета городской организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», члену облсовета ОО «БСВВА» Олегу Ивашкевичу и секретарю первичной организации БРСМ Пинского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь Евгению Оецу. Это продемонстрировало единение поколений — наследников Великой Победы.

В сопровождающем церемонию Государственном гимне Республики Беларусь есть такие слова:

«Горда ж узвіся ў ясныя высі,
Сцяг пераможны – радасці сцяг!»

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
Фото автора
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во второе воскресенье мая отмечался День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь. Этот государственный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стартовал месячник Красного Креста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Единство
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика