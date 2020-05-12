10 мая в Пинске провели церемонию торжественного поднятия Государственного флага Республики Беларусь

Источник материала: Пинский Вестник

Во второе воскресенье мая отмечался День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь.

Этот государственный праздник проводится ежегодно в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 г. Символами Республики Беларусь, как суверенного государства, являются Государственный флаг Республики Беларусь, Государственный герб Республики Беларусь и Государственный гимн Республики Беларусь.

Напомним, что 14 мая 1995 года в Республике Беларусь состоялся первый в ее истории референдум, инициированный главой государства Александром Лукашенко, на котором было получено одобрение граждан на изменение государственной символики. С тех пор прошло четверть века. Стало традицией проводить церемонию торжественного поднятия Государственного флага Республики Беларусь.



В Пинске это происходит на главной площади города. На сей раз право поднять на флагшток символ нашего государства было предоставлено председателю совета городской организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», члену облсовета ОО «БСВВА» Олегу Ивашкевичу и секретарю первичной организации БРСМ Пинского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь Евгению Оецу. Это продемонстрировало единение поколений — наследников Великой Победы.



В сопровождающем церемонию Государственном гимне Республики Беларусь есть такие слова:



«Горда ж узвіся

ў ясныя высі,

Сцяг пераможны –

радасці сцяг!»



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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