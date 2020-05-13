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В Гомельском районе бойцы МЧС спасли корову, которая провалилась в заброшенный пустой колодец

13.05.2020 09:48 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Глубина в 2 метра оказалось непреодолимой преградой для буренки. Чтобы извлечь узницу бетонного сооружения, спасателям пришлось обмотать ее пожарным рукавом и поднять на погрузчике. Сообщается, что корова не пострадала и не нуждается в ветеринарной помощи.

 
 
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Глубина в 2 метра оказалось непреодолимой преградой для буренки. Чтобы извлечь узницу бетонного сооружения, спасателям пришлось обмотать ее пожарным рукавом и...
 
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