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В Гомельском районе бойцы МЧС спасли корову, которая провалилась в заброшенный пустой колодец
Источник материала: БTГлубина в 2 метра оказалось непреодолимой преградой для буренки. Чтобы извлечь узницу бетонного сооружения, спасателям пришлось обмотать ее пожарным рукавом и поднять на погрузчике. Сообщается, что корова не пострадала и не нуждается в ветеринарной помощи.
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Глубина в 2 метра оказалось непреодолимой преградой для буренки. Чтобы извлечь узницу бетонного сооружения, спасателям пришлось обмотать ее пожарным рукавом и...
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