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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомельском районе бойцы МЧС спасли корову, которая провалилась в заброшенный пустой колодец Глубина в 2 метра оказалось непреодолимой преградой для буренки. Чтобы извлечь узницу бетонного сооружения, спасателям пришлось обмотать ее пожарным рукавом и...

Глубина в 2 метра оказалось непреодолимой преградой для буренки. Чтобы извлечь узницу бетонного сооружения, спасателям пришлось обмотать ее пожарным рукавом и поднять на погрузчике. Сообщается, что корова не пострадала и не нуждается в ветеринарной помощи.