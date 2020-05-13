Глава ВОЗ инициировал телефонный разговор с Лукашенко

Источник материала: Ежедневник

Телефонный разговор президента Беларуси с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом состоялся 12 мая.

Глава ВОЗ попросил рассказать об обстановке, которая на сегодняшний день складывается в Беларуси, а также поинтересовался, какая нужна поддержка от организации, заявив о готовности при необходимости такую помощь оказать, передает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко рассказал, что на сегодняшний день беспокойство вызывают пневмонии, лечению которых уделяется наибольшее внимание. «Бороться за каждую жизнь, ни в коем случае не допуская скачка уровня смертности», – такую задачу поставил президент Беларуси.

Руководитель ВОЗ отметил, что каждая страна в условиях пандемии использует свои методы борьбы, реагирования на ситуацию, единых рецептов и правил здесь не существует.

Президент пригласил руководителя ВОЗ посетить Беларусь с визитом. Тедрос Гебрейесус принял приглашение и пообещал приехать в нашу страну после окончания пандемии.