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Глава ВОЗ инициировал телефонный разговор с Лукашенко

13.05.2020 10:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Телефонный разговор президента Беларуси с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом состоялся 12 мая.

Глава ВОЗ попросил рассказать об обстановке, которая на сегодняшний день складывается в Беларуси, а также поинтересовался, какая нужна поддержка от организации, заявив о готовности при необходимости такую помощь оказать, передает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко рассказал, что на сегодняшний день беспокойство вызывают пневмонии, лечению которых уделяется наибольшее внимание. «Бороться за каждую жизнь, ни в коем случае не допуская скачка уровня смертности», – такую задачу поставил президент Беларуси.

Руководитель ВОЗ отметил, что каждая страна в условиях пандемии использует свои методы борьбы, реагирования на ситуацию, единых рецептов и правил здесь не существует.

Президент пригласил руководителя ВОЗ посетить Беларусь с визитом. Тедрос Гебрейесус принял приглашение и пообещал приехать в нашу страну после окончания пандемии.

 
 
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Телефонный разговор президента Беларуси с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом состоялся 12 мая.
 
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