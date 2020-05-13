Источник материала: Кировец

Прием документов по выдвижению представителей в состав Кировской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь осуществляется с 11 мая 2020 г. по 17 мая 2020 г. в здании Кировского районного исполнительного комитета, кабинет № 21 (г.Кировск, ул. Кирова, д.80).

Режим работы:

в рабочие дни с 8.00 до 17.00;

перерыв с 13.00 до 14.00

16 мая 2020 г. (суббота) с 8.00 до 17.00

(перерыв с 13.00 до 14.00)

17 мая 2020 г. (воскресенье) с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)