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Прием документов по выдвижению представителей в состав Кировской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь

13.05.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Прием документов по выдвижению представителей в состав Кировской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь осуществляется с 11 мая 2020 г. по 17 мая 2020 г. в здании Кировского районного исполнительного комитета, кабинет № 21 (г.Кировск, ул. Кирова, д.80).

Режим работы:

в рабочие дни с 8.00 до 17.00;

перерыв с 13.00 до 14.00

16 мая 2020 г. (суббота) с 8.00 до 17.00

(перерыв с 13.00 до 14.00)

17 мая 2020 г. (воскресенье) с 8.00 до 17.00                               (перерыв с 13.00 до 14.00)

последний день приема документов – 17 мая 2020 г.

 
 
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Прием документов по выдвижению представителей в состав Кировской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь осуществляется с 11 мая 2020 г....
 
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