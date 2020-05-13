С 15 мая открывается сезон охоты на косулю, который продлится по 30 сентября. В этот период охотиться можно на взрослых самцов, селекционных животных любого пола и возраста, в течение суток, ружейным способом из засады, с подхода.

Разрешается использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира просит всех охотников строго соблюдать Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты Республики Беларусь и напоминает, что за их нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В случае, если вы стали свидетелем фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим сообщать на круглосуточный «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 8-017-390-00-00.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.