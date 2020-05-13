Тест для тех, кто помнит Евро-2004. Это был сенсационный турнир

Источник материала: Tut.by

Чемпионат Европы 2004 года запомнился самой громкой сенсацией в истории континентальных первенств. Золотые медали выиграла сборная Греции, хотя никто не верил, что они могут выйти даже в плей-офф. SPORT.TUT.BY предлагает вспомнить звезд того турнира и отгадать 16 футболистов из 16 стран-участниц. В качестве ответа — наклейка этого игрока из фирменной коллекции стикеров.