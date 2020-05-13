В Беларуси изменят герб, но мало кто заметит разницу. Зато добавят золота

Источник материала: KYKY

Если помните, в феврале мы рассказывали , что в Беларуси меняют герб. Зачем – сперва никто (вообще) не понял, но позже чиновники стали объяснять , что всего-то хотят сделать символику более современной. С тех пор прошло время, и уже к следующему заседанию Палаты представителей (21 мая) депутаты готовят изменения в закон «О государственных символах Республики Беларусь», пишет «БелТА». Они утвердят три варианта государственного герба и одно эталонное изображение государственного флага.

Пока в упомянутом законе три приложения: это черно-белое изображение герба, партитура и текст гимна. Приложений планируют сделать семь, добавив эталонное изображение государственного флага. А в дополнение к черно-белой версии герба появятся золотая, серебряная и многцветная.

В сущности, инноваций немного. «Некоторые его элементы (колосья, цветы) будут прорисованы более детально с помощью новых компьютерных технологий, – уточнил депутат Виктор Свилло. – Менее милитаризованной станет станет звезда. Наклон оси земного шара изменяется так, чтобы очертания границ страны находились в центре. Беларусь – суверенное государство, в центр композиции логично поместить ее».

По словам Свилло, идеология государственных символов Беларуси остается все той же, но пришло время новой эстетики и компьютерных технологий, которыми пользуются художники. Кроме того, обновление символов, уверил депутат, – незатратное дело. «Законопроект предусматривает переходный период для замены. Он определяется не конкретными календарными сроками, а мерой необходимости. Если, например, закончились бланки с гербом, то новые будут заказываться с тем, что соответствует новым стандартам. Никаких затрат, таким образом, не потребуется, замена пройдет в рабочем порядке».