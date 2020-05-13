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С 20 мая снижается ставка рефинансирования до 8 процентов годовых
13.05.2020 13:04 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
С 20 мая 2020 года ставка рефинансирования снижается с 8,75 до 8 % годовых, ставка по кредиту овернайт – с 9,75 до 9 % годовых, ставка по депозиту овернайт – с 7,75 до 7 % годовых.
Соответствующие решения приняты правлением Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 13 мая 2020 года.
Очередное заседание правления по денежно-кредитной политике запланировано на 12 августа 2020 года.
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С 20 мая 2020 года ставка рефинансирования снижается с 8,75 до 8 % годовых, ставка по кредиту овернайт – с 9,75 до 9 % годовых, ставка по депозиту овернайт – с 7,75 до 7 % годовых.
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