Мгновенный кредит на карту любого банка: совместный продукт Myfin.by и Банка БелВЭБ

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: БелВЭБ

Сумма кредита ограничена 5000 белорусских рублей. Заявителю не потребуется дополнительных подтверждений источников дохода, вроде справки о зарплате или поручителях. Срок кредитования можно выбрать от 1 года до 5 лет. Процентная ставка по потребительскому кредиту — 25% годовых.

При положительном решении банка деньги на указанный счет приходят моментально.

Оставить заявку на кредит

Для оформления кредита необходимо:

Паспорт гражданина РБ или вид на жительство в РБ иностранного гражданина;

Возраст от 21 лет для женщин и от 24 лет для мужчин, на момент окончания срока возврата кредита – не более 58 лет для женщин и не более 63 лет для мужчин;

Наличие постоянной регистрации в РБ;

Стаж не менее 3-х месяцев на последнем месте работы.

Индивидуальным предпринимателям и их работникам кредиты не предоставляются.