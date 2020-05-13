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Мгновенный кредит на карту любого банка: совместный продукт Myfin.by и Банка БелВЭБ

13.05.2020 13:18 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: БелВЭБ

Сумма кредита ограничена 5000 белорусских рублей. Заявителю не потребуется дополнительных подтверждений источников дохода, вроде справки о зарплате или поручителях. Срок кредитования можно выбрать от 1 года до 5 лет. Процентная ставка по потребительскому кредиту — 25% годовых.

При положительном решении банка деньги на указанный счет приходят моментально.

Оставить заявку на кредит

Для оформления кредита необходимо:

  • Паспорт гражданина РБ или вид на жительство в РБ иностранного гражданина;
  • Возраст от 21 лет для женщин и от 24 лет для мужчин, на момент окончания срока возврата кредита – не более 58 лет для женщин и не более 63 лет для мужчин;
  • Наличие постоянной регистрации в РБ;
  • Стаж не менее 3-х месяцев на последнем месте работы.

Индивидуальным предпринимателям и их работникам кредиты не предоставляются.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Myfin.by и Банком БелВЭБ запустили совместный продукт: мгновенные кредиты на карту любого банка. Получить кредит можно онлайн всего за 3 минуты, оставив заявку на...
 
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