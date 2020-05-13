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Мгновенный кредит на карту любого банка: совместный продукт Myfin.by и Банка БелВЭБ
Источник материала: Myfin
Сумма кредита ограничена 5000 белорусских рублей. Заявителю не потребуется дополнительных подтверждений источников дохода, вроде справки о зарплате или поручителях. Срок кредитования можно выбрать от 1 года до 5 лет. Процентная ставка по потребительскому кредиту — 25% годовых.
При положительном решении банка деньги на указанный счет приходят моментально.
Для оформления кредита необходимо:
Индивидуальным предпринимателям и их работникам кредиты не предоставляются.
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Myfin.by и Банком БелВЭБ запустили совместный продукт: мгновенные кредиты на карту любого банка. Получить кредит можно онлайн всего за 3 минуты, оставив заявку на...
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