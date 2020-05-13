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БСБ Банк отменил плату за интернет-банк для поддержки бизнеса в кризис

13.05.2020 12:36 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

БСБ Банк решил поддержать бизнес нулевой абонентской платой на обслуживание в мобильном и интернет-банке, а заодно ввел безлимит платежей в рублях.

Инициатива мотивирует бизнес перейти на удаленную работу. В БСБ Банке в течение трех месяцев не будут взимать абонентскую плату за мобильный и интернет-банк. А чтобы бизнес-клиенты не сбавляли обороты, банк предоставил безлимит платежей в белорусских рублях.

«Мы хотим поддержать белорусский бизнес. Предложение «Все в онлайн!» обеспечивает его «тарифными каникулами» на некоторые банковские услуги. Это может стать хорошим стимулом для перехода на удаленную работу и позволит решать финансовые вопросы прямо из дома», – раскрывают идею в БСБ Банке.

Воспользоваться предложением могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые впервые подключаются к интернет-банку. Это касается как действующих, так и новых клиентов банка.

Подключить бесплатное онлайн-обслуживание можно до 1 июля, а пользоваться – три месяца с момента подключения. Потом можно перейти на один из пакетов услуг для бизнеса.

 
 
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БСБ Банк решил поддержать бизнес нулевой абонентской платой на обслуживание в мобильном и интернет-банке, а заодно ввел безлимит платежей в рублях.
 
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