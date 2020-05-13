|
Доллар вырос еще сильнее, евро не отстает. Курсы валют на 13 мая 2020
Источник материала: Myfin
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.395 – 2.448 рублей, курс продажи доллара 2.45 – 2.49. Евро можно было продать в диапазоне 2.57 – 2.651 рублей, купить – 2.65 – 2.69.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
Полную информацию о
Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 мая 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.4463, курс евро 2.6523, курс российского рубля (100 RUB) составил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)