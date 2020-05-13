Доллар вырос еще сильнее, евро не отстает. Курсы валют на 13 мая 2020

Источник материала: Myfin

13.05.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0071 рубля до 2.4463, что составило 0.29%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.015 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0129 (0.49%), на 13 мая 2020 курс составил 2.6523. По итогам месяца евро уменьшился на 0.044 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0057 рублей (0.17%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0224 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 23 271 500 13 067 600 16 570 200

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.395 – 2.448 рублей, курс продажи доллара 2.45 – 2.49. Евро можно было продать в диапазоне 2.57 – 2.651 рублей, купить – 2.65 – 2.69.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =73.8 (стоимость 1 доллара равна 73.8 российских рубля),

=73.8 (стоимость 1 доллара равна 73.8 российских рубля), EUR/USD =1.084 (1 евро стоит 1.084 доллар),

=1.084 (1 евро стоит 1.084 доллар), EUR/RUB =79.9 (79.9 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .