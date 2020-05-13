|
Ставка рефинансирования с 20 мая снижается до 8% годовых
Источник материала: Myfin
Снижается также ставка по кредиту овернайт – с 9,75% до 9% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 7,75% до 7% годовых.
Соответствующие решения приняты правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 13 мая.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси с 20 мая ставка рефинансирования снижается с 8,75 до 8% годовых. Об этом сообщили в Национальном банке.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)