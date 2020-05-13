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Ставка рефинансирования с 20 мая снижается до 8% годовых

13.05.2020 13:18 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Снижается также ставка по кредиту овернайт – с 9,75% до 9% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 7,75% до 7% годовых.

Соответствующие решения приняты правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 13 мая.

Источник: Myfin.by
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В Беларуси с 20 мая ставка рефинансирования снижается с 8,75 до 8% годовых. Об этом сообщили в Национальном банке.
 
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