БСБ Банк отменил плату за интернет-банк

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

По словам представителя банка, данная инициатива мотивирует бизнес перейти на удаленную работу.



«Мы хотим поддержать белорусский бизнес. Предложение «Все в онлайн!» обеспечивает его «тарифными каникулами» на некоторые банковские услуги. Это может стать хорошим стимулом для перехода на удаленную работу и позволит решать финансовые вопросы прямо из дома», – объясняют идею в БСБ Банке.

Воспользоваться предложением могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые впервые подключаются к интернет-банку. Это касается как действующих, так и новых клиентов банка.

Подключить бесплатное онлайн-обслуживание можно до 1 июля, а пользоваться – три месяца с момента подключения.