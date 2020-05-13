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БСБ Банк отменил плату за интернет-банк
Источник материала: Myfin
По словам представителя банка, данная инициатива мотивирует бизнес перейти на удаленную работу.
«Мы хотим поддержать белорусский бизнес. Предложение «Все в онлайн!» обеспечивает его «тарифными каникулами» на некоторые банковские услуги. Это может стать хорошим стимулом для перехода на удаленную работу и позволит решать финансовые вопросы прямо из дома», – объясняют идею в БСБ Банке.
Воспользоваться предложением могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые впервые подключаются к интернет-банку. Это касается как действующих, так и новых клиентов банка.Подключить бесплатное онлайн-обслуживание можно до 1 июля, а пользоваться – три месяца с момента подключения.
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