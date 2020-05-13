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В Беларуси признали памятником 19-го века церковь, которой всего 27 лет

13.05.2020 17:12 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В деревне Ровбицк (Пружанский район) церковь стала памятником 19-го века. При том, что освятили ее 27 лет назад – 1 мая 1993 года, передают «Раённыя будні».

На то, что церкви «накинули» сотню лет, обратила внимание минчанка Светлана. В 1993-м она лично присутствовала на освящении каплицы. «Недавно, перед Пасхой, я снова приехала на свою малую родину, посетила могилки моих родственников и решила осмотреть храм со всех сторон, – рассказала Светлана. – Обратила внимание на охранную доску возле двери. <...> Читаю: «…памятник XIX века». Сказать, что удивилась, – ничего не сказать. Кому и когда удалось «состарить» нашу часовню на столетие?»

«Раённыя будні» решили разобраться, в чем дело. Журналисты обратились к методисту по охране памятников Пружанской районной централизованной клубной системы Ольге Зинкевич. Оказалось, в 2007 году Ровбицкая Свято-Георгиевская церковь получила статус историко-культурной ценности 3-й категории. Окончательное решение о придании статуса принимали в Минкульте. Позже на все ценные объекты разместили охранные доски со сведениями, которые в свое время областные специалисты составили для Минкульта.

На каком этапе произошла ошибка, непонятно. По словам Зинкевич, прокол уже пытаются устранить. Тем временем мы не раз рассказывали, как в Беларуси разрушаются настоящие памятники 19-го века.

 
 
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В деревне Ровбицк (Пружанский район) церковь стала памятником 19-го века. При том, что освятили ее 27 лет назад – 1 мая 1993 года, передают «Раённыя будні». На то, что...
 
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