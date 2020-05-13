﻿ В Минске разбираются в обстоятельствах ДТП на перекрестке улиц Семашко и Железнодорожной. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске разбираются в обстоятельствах ДТП на перекрестке улиц Семашко и Железнодорожной

13.05.2020 19:50 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Минске разбираются в обстоятельствах ДТП на перекрестке улиц Семашко и Железнодорожной - в результате аварии перевернулся автомобиль, один человек в больнице. Столкновение произошло сегодня утром. По информации ГАИ, 54-летний водитель ВАЗа ехал по улице Алибегова. В это время шофер за рулем "Рено-Логан" двигался в прямо в сторону Уманской. Встретились машины на перекрестке. От удара "логан" перевернулся, ее пассажир пострадал. О состоянии других участников ДТП не сообщается. Предварительно, авария произошла из-за невыполнения требований сигналов светофора одним из шоферов.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске разбираются в обстоятельствах ДТП на перекрестке улиц Семашко и Железнодорожной - в результате аварии перевернулся автомобиль, один человек в больнице....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси признали памятником 19-го века церковь, которой всего 27 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика