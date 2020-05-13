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В Минске разбираются в обстоятельствах ДТП на перекрестке улиц Семашко и Железнодорожной
Источник материала: БTВ Минске разбираются в обстоятельствах ДТП на перекрестке улиц Семашко и Железнодорожной - в результате аварии перевернулся автомобиль, один человек в больнице. Столкновение произошло сегодня утром. По информации ГАИ, 54-летний водитель ВАЗа ехал по улице Алибегова. В это время шофер за рулем "Рено-Логан" двигался в прямо в сторону Уманской. Встретились машины на перекрестке. От удара "логан" перевернулся, ее пассажир пострадал. О состоянии других участников ДТП не сообщается. Предварительно, авария произошла из-за невыполнения требований сигналов светофора одним из шоферов.
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В Минске разбираются в обстоятельствах ДТП на перекрестке улиц Семашко и Железнодорожной - в результате аварии перевернулся автомобиль, один человек в больнице....
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