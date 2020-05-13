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Каллаур рассказал о причинах снижения ставки рефинансирования и уровне инфляции
Источник материала: Myfin
Видеобрифинг был организован по итогам заседания правления Нацбанка по денежно-кредитной политике.
Как
сообщал
О прогнозе и ценовой стабильности
«Среди
ключевых результатов нового прогноза
можно отметить следующее.Текущее
ускорение
«Такое изменение баланса между кратковременными проинфляционными и продолжительными дезинфляционными факторами дает возможность большего смягчения монетарной политики без угрозы для обеспечения ценовой стабильности в среднесрочном периоде», – отметил он.
Инфляция временно ускорилась
Глава Нацбанка констатировал, что в первом квартале 2020 года инфляция ускорилась. По его мнению, во многом это связано с неблагоприятным воздействием внешних факторов.
«На
фоне снижения мировых цен на
Нацбанк: рост цен замедлится во втором полугодии
Вместе с тем, как уже отмечалось, ускорение инфляции в начале года оценивается регулятором как временное. Во втором квартале 2020 года влияние обозначенных факторов еще продолжится. Но уже во втором полугодии текущего года квартальные темпы роста цен замедлятся и вернутся к уровню конца прошлого года, считают в Нацбанке.
«Произошедшее в первом квартале ускорение роста цен будет отражаться на годовой инфляции в течение всего текущего года. В результате по итогам 2020 года она прогнозируется в диапазоне 5–6%. Ожидается, что уже в начале следующего года годовые темпы роста цен не будут превышать 5%», – сказал председатель правления Нацбанка.
По его словам, поддержанию ценовой стабильности будет способствовать целая совокупность дезинфляционных факторов.
О внешних факторах
Внешние условия будут оказывать сдерживающее влияние на инфляционные процессы, подчеркнул Павел Каллаур.
Как отметил глава Нацбанка, условия функционирования мировой экономики существенно ухудшились в связи с пандемией. Меры по сдерживанию распространения заболевания оказали негативное влияние на производственную, потребительскую и инвестиционную активность. Замедление мировой экономики значительно сократило потребление сырьевых товаров и привело к существенному снижению их цен.
Несмотря на постепенное снятие ограничительных мер, восстановление деловой активности, как ожидается, начнется ближе к концу текущего года и продолжится в 2021 году, сказал Павел Каллаур.
Падение мирового спроса и низкие цены на сырьевые товары будут способствовать замедлению инфляционных процессов. В США и странах еврозоны на протяжении двух лет ожидается сохранение инфляции ниже целевых значений. В этих условиях Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк продолжат проведение мягких монетарных политик, в том числе за счет низких процентных ставок.
Инфляция в России будет находиться вблизи цели. Этому в условиях дезинфляционного влияния совокупного спроса будет способствовать заявленная Центробанком России мягкая денежно-кредитная политика.
В целом за счет внешних факторов будет сдерживаться рост цен на импортируемые в Республику Беларусь товары, считает глава Нацбанка.
Снизится потребительский спрос внутри страны
Прогнозируется дезинфляционное влияние со стороны внутренней экономики, отметил Павел Каллаур.
Большое число предприятий, в том числе малых и средних, а также многие индивидуальные предприниматели испытывают затруднения, связанные с ведением бизнеса в сложившейся ситуации.
На прогнозном периоде слабый внешний спрос, а также неопределенность сроков его восстановления будут сдерживать экономический рост в Беларуси, сказал глава Нацбанка.
«Как
следствие, возможности для роста
Источник: Myfin.by
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