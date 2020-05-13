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Каллаур рассказал о причинах снижения ставки рефинансирования и уровне инфляции

13.05.2020 17:28 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by (из архива)

Видеобрифинг был организован по итогам заседания правления Нацбанка по денежно-кредитной политике.

Как сообщал Myfin.by, на этом заседании правление Национального банка приняло решение снизить ставку рефинансирования с 20 мая на 75 базисных пунктов, то есть до 8% годовых. Соответственно будут снижены и ставки Нацбанка по операциям регулирования ликвидности банков.


фото: Myfin.by

О прогнозе и ценовой стабильности

«Среди ключевых результатов нового прогноза можно отметить следующее.Текущее ускорение инфляции является временным. Уже в ближайшие месяцы усилится дезинфляционное влияние со стороны совокупного спроса, в результате чего интенсивность роста цен замедлится до уровня, наблюдавшегося в конце прошлого года», – сказал Павел Каллаур.

«Такое изменение баланса между кратковременными проинфляционными и продолжительными дезинфляционными факторами дает возможность большего смягчения монетарной политики без угрозы для обеспечения ценовой стабильности в среднесрочном периоде», – отметил он.

Инфляция временно ускорилась

Глава Нацбанка констатировал, что в первом квартале 2020 года инфляция ускорилась. По его мнению, во многом это связано с неблагоприятным воздействием внешних факторов.

«На фоне снижения мировых цен на нефть и курса российского рубля произошло номинальное ослабление национальной валюты. В условиях пандемии и введения за рубежом карантинных мер на внутреннем рынке Беларуси повысился спрос на продукты питания длительного хранения и товары первой необходимости. Ухудшились экономические настроения, выросли инфляционные ожидания», – пояснил Павел Каллаур.


фото: Myfin.by

Нацбанк: рост цен замедлится во втором полугодии

Вместе с тем, как уже отмечалось, ускорение инфляции в начале года оценивается регулятором как временное. Во втором квартале 2020 года влияние обозначенных факторов еще продолжится. Но уже во втором полугодии текущего года квартальные темпы роста цен замедлятся и вернутся к уровню конца прошлого года, считают в Нацбанке.

«Произошедшее в первом квартале ускорение роста цен будет отражаться на годовой инфляции в течение всего текущего года. В результате по итогам 2020 года она прогнозируется в диапазоне 5–6%. Ожидается, что уже в начале следующего года годовые темпы роста цен не будут превышать 5%», – сказал председатель правления Нацбанка.

По его словам, поддержанию ценовой стабильности будет способствовать целая совокупность дезинфляционных факторов.

О внешних факторах

Внешние условия будут оказывать сдерживающее влияние на инфляционные процессы, подчеркнул Павел Каллаур.

Как отметил глава Нацбанка, условия функционирования мировой экономики существенно ухудшились в связи с пандемией. Меры по сдерживанию распространения заболевания оказали негативное влияние на производственную, потребительскую и инвестиционную активность. Замедление мировой экономики значительно сократило потребление сырьевых товаров и привело к существенному снижению их цен.

Несмотря на постепенное снятие ограничительных мер, восстановление деловой активности, как ожидается, начнется ближе к концу текущего года и продолжится в 2021 году, сказал Павел Каллаур.

Падение мирового спроса и низкие цены на сырьевые товары будут способствовать замедлению инфляционных процессов. В США и странах еврозоны на протяжении двух лет ожидается сохранение инфляции ниже целевых значений. В этих условиях Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк продолжат проведение мягких монетарных политик, в том числе за счет низких процентных ставок.

Инфляция в России будет находиться вблизи цели. Этому в условиях дезинфляционного влияния совокупного спроса будет способствовать заявленная Центробанком России мягкая денежно-кредитная политика.

В целом за счет внешних факторов будет сдерживаться рост цен на импортируемые в Республику Беларусь товары, считает глава Нацбанка.


фото: Myfin.by

Снизится потребительский спрос внутри страны

Прогнозируется дезинфляционное влияние со стороны внутренней экономики, отметил Павел Каллаур.

Большое число предприятий, в том числе малых и средних, а также многие индивидуальные предприниматели испытывают затруднения, связанные с ведением бизнеса в сложившейся ситуации.

На прогнозном периоде слабый внешний спрос, а также неопределенность сроков его восстановления будут сдерживать экономический рост в Беларуси, сказал глава Нацбанка.

«Как следствие, возможности для роста заработных плат и доходов домохозяйств ограничены. В этих условиях ожидается снижение потребительского спроса, инвестиционной и кредитной активности экономических агентов», – подытожил председатель правления Национального банка Беларуси.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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Председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур 13 мая рассказал на брифинге, почему регулятор решил вновь снизить ставку рефинансирования с 20...
 
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