Семь занятий, которые заменяют часовую пробежку

Источник материала: Ежедневник

фото: keeprun.ru

Каким еще образом, кроме тренировок, можно сжечь калории, если вы ограничены пределами собственной квартиры или дачи?

Есть несколько простых вещей, которые могут заменить час бега. Или почти заменить. Речь идет об эквивалентности израсходованных калорий, а не о пользе для мышц и суставов, уточняе Elle .

В среднем человеку ежедневно требуется около 2000 калорий женщинам и 2500 мужчинам. Эта цифра может варьироваться от веса, климата, условия жизни.

Час бега на средней скорости позволит потратить примерно 600 калорий. Чем больше вес, тем больше калорий мы тратим, потому что организм прилагает дополнительные усилия. Потеря калорий не обязательно означает потерю веса: чтобы похудеть, необходим дефицит калорий, но в любом случае физическая нагрузка помогает не набрать лишний вес.

Согласно нескольким научным исследованиям, иногда мы тратим эти 600 калорий, даже не зная об этом. Итак, что же это?

1,5 часа на велотренажере = 1 час бега

Поездка на велосипеде в течение часа — это сожженные 400 калорий. Преимущества? Эти полтора часа езды на велосипеде могут стать вашим новым способом передвижения, чтобы добраться до работы. Кроме того, это экологично. Ну, а если у вас дома свой велотренажер, вы счастливчик.

10 минут под ледяным душем = 1 час бега

Этот прием знаком многим спортсменам — ледяной душ после тренировки позволяет не только усилить тонус мышц и добиться рельефа, но и сжечь лишние калории. Согреваясь, организм использует свои запасы. Душ в течение трех минут при температуре ниже 18 градусов поможет потерять около 200 калорий. Да, это наименее приятный способ. И выдержать такое испытание под силу только настоящим героям. Но мы и не обещали сказку.

2, 5 часа танцев = 1 час бега

В среднем час танцев (за исключением акробатического рок-н-ролла или фламенко) приводит к потере около 200 калорий. Так что во время вечеринки или на концерте вы тоже сжигаете калории. А день на музыкальном фестивале эквивалентен хорошему марафону.

1,5 часа работы в саду = 1 час бега

Копать, сажать, пропалывать, поднимать мешки с черноземом или удобрениями — уже само по себе спорт. Тело тратит в среднем 450 калорий за 1 час интенсивного садоводничества. Сажать розы и клубнику, конечно, эффективнее, чем сажать алоэ вера на подоконнике, но одинаково полезно в борьбе со стрессом.

2 часа смеха = 1 час бега

10 минут громкого смеха сжигают 60 калорий за счет того, что наши мышцы (особенно мышцы пресса) во время смеха сильно сокращаются. Отличный аргумент в пользу просмотра комедийного шоу или любимой комедии: это полезно для вашего здоровья и морального состояния.

4 фильма ужасов = 1 час бега

Сокращение мышц, выброс адреналина: фильм ужасов, согласно исследованию Вестминстерского университета в Великобритании, эквивалентен примерно 150 сожженным калориям. Марафон фильмов ужасов может заменить час бега, правда, при условии, что вам действительно страшно.

3 половых акта = 1 час бега

«Спорт для двоих» — это не миф. Канадское исследование, опубликованное в 2013 году, доказывает, что при половом акте, длившемся около 25 минут, сжигается 200 калорий. Так что если вы займетесь любовью трижды за сутки, можете со спокойной совестью съесть десерт — ваша фигура не пострадает. Существенное преимущество этого способа: не нужно тратить деньги на спортивную одежду и инвентарь.