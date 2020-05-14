«Прямую линию» проведут специалисты филиала «Барановичские электросети»

20 мая с 15:00 до 16:00 «прямую телефонную линию» по вопросам подключения электроустановок жилых домов (стройплощадок) граждан к электрическим сетям проведут специалисты филиала «Барановичские электрические сети».
В рамках «прямой линии» по телефону 8-0163-41-20-49 ответят на ваши вопросы:
главный инженер Виталий Владимирович Масюкевич,
начальник службы распределительных сетей Игорь Валерьевич Кукета,
начальник производственно-технического отдела Дмитрий Евгеньевич Седач;
начальник службы сбыта электрической энергии Павел Анатольевич Пономаренко.
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