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«Прямую линию» проведут специалисты филиала «Барановичские электросети»

14.05.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

20 мая с 15:00 до 16:00 «прямую телефонную линию» по вопросам подключения электроустановок жилых домов (стройплощадок) граждан к электрическим сетям проведут специалисты филиала «Барановичские электрические сети».

В рамках «прямой линии» по телефону 8-0163-41-20-49 ответят на ваши вопросы:

главный инженер Виталий Владимирович Масюкевич,

начальник службы распределительных сетей Игорь Валерьевич Кукета,

начальник производственно-технического отдела Дмитрий Евгеньевич Седач;

начальник службы сбыта электрической энергии Павел Анатольевич Пономаренко. 

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20 мая с 15:00 до 16:00 «прямую телефонную линию» по вопросам подключения электроустановок жилых домов (стройплощадок) граждан к электрическим сетям
 
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