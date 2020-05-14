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Партию насвая изъяли правоохранители у жителя Жлобинского района

14.05.2020 09:18 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Табачное изделие нашли у него дома под кроватью. Смесь находилась в трех пакетах, общий вес - почти три с половиной килограмма. По словам 29-летнего мужчины, насвай он купил у незнакомца исключительно для себя. За незаконные действия с некурительными табачными веществами в отношении сельчанина составлен административный протокол. 

 
 
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Табачное изделие нашли у него дома под кроватью. Смесь находилась в трех пакетах, общий вес - почти три с половиной килограмма. По словам 29-летнего мужчины, насвай он...
 
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