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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Партию насвая изъяли правоохранители у жителя Жлобинского района Табачное изделие нашли у него дома под кроватью. Смесь находилась в трех пакетах, общий вес - почти три с половиной килограмма. По словам 29-летнего мужчины, насвай он...

Табачное изделие нашли у него дома под кроватью. Смесь находилась в трех пакетах, общий вес - почти три с половиной килограмма. По словам 29-летнего мужчины, насвай он купил у незнакомца исключительно для себя. За незаконные действия с некурительными табачными веществами в отношении сельчанина составлен административный протокол.