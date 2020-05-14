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Отдых на природе закончился для двоих мужчин криминальными приключениями

14.05.2020 09:18 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Как сообщили в милиции, товарищи изрядно выпили, после чего забрались в пункт приема вторсырья. Приятели взломали двери склада, сложили лом меди  в мешки и перебросили через забор. Жуликов спугнул сторож, напарникам пришлось бросить 90-килограммовую добычу и сбежать. Подозреваемых задержали. Это два жителя Бреста
 
Теги: Брест
 
 
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Как сообщили в милиции, товарищи изрядно выпили, после чего забрались в пункт приема вторсырья. Приятели взломали двери склада, сложили лом меди  в мешки и...
 
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