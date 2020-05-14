Источник материала: Пинский Вестник

Сетевое издание «Медиа-Полесье» получило штраф 120 базовых величин – 3240 рублей. Досконально изучив все обстоятельства, Лунинецкий суд признал «МП» виновным по части 3-1 ст.22.9 Кодекса об административных правонарушениях. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Так как данный интернет-ресурс совсем недавно приобрел свой официальный статус, теперь, как и всем другим СМИ, «МП» придется соблюдать белорусское законодательство и ответственно относиться к каждому опубликованному слову. Тема COVID-19, безусловно, овладела не только умами обычных граждан, но и совестью отдельных журналистов, которые в погоне за сенсацией зачастую совершенно забывают об этике и морали. Как и произошло в данном случае с «Медиа-Полесьем», которое к тому же грубо исказило факты о состоянии здоровья 52-летнего жителя Лунинца. Он находился на лечении в местной больнице на аппарате ИВЛ, а «МВ» констатировало факт смерти от COVID-19 данного пациента. О том, что это очередной фейк, стало известно сразу же. А дальше – больше. Виновными оказались все, кроме источника недостоверной информации.

Но, как говорится, перед законом все равны. За распространение информации, способной причинить вред государственным или общественным интересам, что выразилось в нагнетании социальной напряженности в обществе, создании панических настроений, массовом дезинформировании, Министерством информации Республики Беларусь владельцу сетевого издания «media-polesye.by» - ООО «МП компани» было вынесено письменное предупреждение о нарушении требований ст. 4 и 49 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».