ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сетевое издание «Медиа-Полесье» получило штраф 120 базовых величин – 3240 рублей

14.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

>

Сетевое издание «Медиа-Полесье» получило штраф 120 базовых величин – 3240 рублей. Досконально изучив все обстоятельства, Лунинецкий суд признал «МП» виновным по части 3-1 ст.22.9 Кодекса об административных правонарушениях. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Так как данный интернет-ресурс совсем недавно приобрел свой официальный статус, теперь, как и всем другим СМИ, «МП» придется соблюдать белорусское законодательство и ответственно относиться к каждому опубликованному слову. Тема COVID-19, безусловно, овладела не только умами обычных граждан, но и совестью отдельных журналистов, которые в погоне за сенсацией зачастую совершенно забывают об этике и морали. Как и произошло в данном случае с «Медиа-Полесьем», которое к тому же грубо исказило факты о состоянии здоровья 52-летнего жителя Лунинца. Он находился на лечении в местной больнице на аппарате ИВЛ, а «МВ» констатировало факт смерти от COVID-19 данного пациента. О том, что это очередной фейк, стало известно сразу же. А дальше – больше. Виновными оказались все, кроме источника недостоверной информации.

Но, как говорится, перед законом все равны. За распространение информации, способной причинить вред государственным или общественным интересам, что выразилось в нагнетании социальной напряженности в обществе, создании панических настроений, массовом дезинформировании, Министерством информации Республики Беларусь владельцу сетевого издания «media-polesye.by» - ООО «МП компани» было вынесено письменное предупреждение о нарушении требований ст. 4 и 49 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сетевое издание «Медиа-Полесье» получило штраф 120 базовых величин – 3240 рублей. Досконально изучив все обстоятельства, Лунинецкий суд признал «МП» виновным по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Правительство поможет белорусам, которые зарабатывают меньше 375 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика