Ивьевский гимназист победил в республиканском этапе олимпиады

Источник материала: Ивьевский край

Антоний Седеневский, учащийся 11 класса гимназии №1 г. Ивье, стал победителем заключительного этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «физическая культура и здоровье», который проходил с 11 по 14 мая.

Ивьевский гимназист до этого показал лучшие знания в областном этапе, поэтому был включен в сборную команду Гродненской области. Со всеми поставленными задачами молодой человек справился блестяще и в итоге получил Диплом І степени.

Остается добавить, что готовиться к олимпиадным заданиям ему помогал учитель физической культуры и здоровья Юрий Борисович Умрейко.

И. МИХАЙЛОВА.