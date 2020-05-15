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Ни денег, ни собаки. Мечта о домашнем питомце обернулась потерей денег

15.05.2020 09:32 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В Новополоцке расследуют дело о мошенничестве. В милицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что разместила в интернете объявление о покупке щенка французского бульдога. Эта была просьба ребенка. В скором времени на связь вышла девушка, которая предложила собаку по минимальной цене. Якобы щенок последний из помета, и она готова отдать по красной цене. Продавец даже прислала несколько фотографий якобы родителей щенка. Как позже установили оперативники, на этих снимках были запечатлены породистые собаки из Украины. 
Вскоре правоохранители вышли на подозреваемую. Ею оказалась 25-летняя жительница Витебска. Никакого отношения к собаководству она не имела, а вот криминальная биография подозреваемой оказалась весьма разнообразной. За плечами у витеблянки уже несколько судимостей за кражи и мошенничество. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Новополоцке расследуют дело о мошенничестве. В милицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что разместила в интернете объявление о покупке щенка...
 
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