Стивен Кинг объяснил, почему на карантине многие любят читать страшилки

Источник материала: Ежедневник

Американский писатель Стивен Кинг в онлайн-эфире "Позднего шоу со Стивеном Кольбером" объяснил, почему на карантине многим нравится читать страшные истории.

"Я думаю, что в тяжелые времена люди действительно предпочитают жуткие книги. И это верно, так как, когда вы погружаетесь в "If it bleeds" ("Если оно кровоточит" — новая книга писателя, вышедшая в апреле. — ред), "Игру Джеральда" (роман-бестселлер Кинга 1992 года. — ред.) или любой другой материал, то ситуация там оказывается намного страшнее, чем когда вы находитесь в четырех стенах без туалетной бумаги", — говорит Стивен Кинг, пишет ria.ru .

По его словам, читатели ненадолго отвлекаются от текущих проблем, понимая, что у героев романа все складывалось куда хуже.

"Затем вы закрываете книгу и спокойно спите, как ребенок. По крайней мере, это моя теория", — подчеркнул писатель.