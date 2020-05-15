ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стивен Кинг объяснил, почему на карантине многие любят читать страшилки

15.05.2020 16:16 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Американский писатель Стивен Кинг в онлайн-эфире "Позднего шоу со Стивеном Кольбером" объяснил, почему на карантине многим нравится читать страшные истории.

"Я думаю, что в тяжелые времена люди действительно предпочитают жуткие книги. И это верно, так как, когда вы погружаетесь в "If it bleeds" ("Если оно кровоточит" — новая книга писателя, вышедшая в апреле. — ред), "Игру Джеральда" (роман-бестселлер Кинга 1992 года. — ред.) или любой другой материал, то ситуация там оказывается намного страшнее, чем когда вы находитесь в четырех стенах без туалетной бумаги", — говорит Стивен Кинг, пишет ria.ru.

По его словам, читатели ненадолго отвлекаются от текущих проблем, понимая, что у героев романа все складывалось куда хуже.

"Затем вы закрываете книгу и спокойно спите, как ребенок. По крайней мере, это моя теория", — подчеркнул писатель.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский писатель Стивен Кинг в онлайн-эфире "Позднего шоу со Стивеном Кольбером" объяснил, почему на карантине многим нравится читать страшные истории.
 
Новости дня
Новости разные
 
На виртуальной площади Якуба Коласа открылась выставка, посвященная столетию УНОВИС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
15.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика