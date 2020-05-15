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С минским Динамо и новым владельцем: Паритетбанк отмечает День рождения!

15.05.2020 16:54 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Май 2019

В мае-июне банк провел акцию, подарив держателям карт бонус в 20 рублей за 4 онлайн-покупки с Visa в интернет-магазинах партнеров.

Июнь 2019

Большую часть лета (а именно с с 24 июня по 31 августа) шла акция «Яркое лето с Паритетбанком». Открыв безотзывный депозит в белорусских рублях «Стабильный доход» или «Практичный», все клиенты банка получали скидку в 10% на первую покупку товаров Xiaomi в интернет-магазине mi.by, в авторизованных магазинах Xiaomi «Ми Бай» и в магазинах-партнерах «Техника Успеха».

Июль 2019

Держатели премиальных карт VISA от Паритетбанка получили возможность ездить на такси в аэропорт и обратно за полцены, а передвигаться по городу со скидкой в 15%. Предложение действовало до конца года.

***

Запущена новая услуга – банковский пакет «Оберег для важного». Подключившись, клиент банка получает возможность легко и быстро вернуть потерянные вещи. На любую вещь прикрепляется брелок, наклейка, либо бирка, которая содержит уникальный ID-номер владельца и телефон круглосуточной службы поддержки банка. Нашедший получает вознаграждение, а хозяин утерянной вещи экономит время и нервы.

Август 2019

По итогам работы за 2018 год банк вошел в тройку лучших участников рынка ценных бумаг с фиксированным доходом в Республике Беларусь и удостоился почетной награды «Champions League Award Nominee 2019» Федерации евро-азиатских фондовых бирж (FEAS).

Сентябрь 2019

Паритетбанк стал официальным партнером одного из лидеров отечественного футбола – ФК «Динамо» (Минск). Логотип компании был размещен на игровой форме, что стало подтверждением ориентации на долгосрочную и взаимовыгодную совместную работу.


«Мы меняемся, чтобы стать ближе к нашим клиентам, проводим ребрендинг и берем курс на повышение качества услуг, оптимизацию банковских продуктов, запускаем новые интересные проекты. Наш банк всегда стремился поддерживать спорт в Беларуси. Мы надеемся, что плодотворное сотрудничество банка и ФК «Динамо» (Минск) станет значительным вкладом в развитие отечественного футбола», – заявил председатель Правления банка Игорь Катибников.

Декабрь 2019

Банк стал победителем Премии HR-бренд 2019 в двух номинациях. На прошедшем 5 декабря финале конкурса «ПАритетбанк» представил свой проект «Lean – двигатель прогресса». Эта программа помогла увеличить эффективность и лояльность сотрудников, сократить бумажный документооборот и улучшить банковские бизнес-процессы и победить сразу в двух номинациях – «Республика» и «Управление талантами».

Январь 2020

Банк перешел на новый интернет-банкинг для корпоративных клиентов.

Март 2020

Запущен новый онлайн-сервис быстрых денежных переводов с карты на карту любого белорусского банка. Услуга на сайте perevod.paritetbank.by доступна для платежных систем Visa и Mastercard – c компьютера или мобильного устройства. Безопасность денежных переводов обеспечивает сервис 3D-Secure.

Апрель 2020

У Паритетбанка появился новый сайт, ставший частью корпоративного ребрендинга, и завершивший «год обновления», которым для банка официально был 2019-й. Сайт не просто изменил внешний вид, – было уделено большое внимание удобству пользования для клиентов.

***

Принадлежавшие с 1999 года Национальному банку Республики Беларусь 99,83% уставного фонда были выкуплены компанией Beristore Holdings Limited, основным бенефициаром которой является российский предприниматель Саид Гуцериев, – сын известного бизнесмена Михаила Гуцериева, строящего в Беларуси калийный комбинат в Петрикове. Саид Гуцериев является совладельцем зарегистрированной в Республике Беларусь криптобиржи Currency.com и нескольких ИТ-стартапов.

Май 2020

Запущено новое мобильное приложение для бизнеса от Паритетбанка. Оно позволяет корпоративным клиентам управлять своим бизнесом со смартфона всего в пару кликов. Мобильное приложение eParitet имеет интуитивно понятный интерфейс и расширенный функционал и доступно для скачивания на платформах Android и iOS.


Текст: Антон Зарудницкий
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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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