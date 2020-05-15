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С минским Динамо и новым владельцем: Паритетбанк отмечает День рождения!
Источник материала: Myfin
Май 2019
В мае-июне банк провел акцию, подарив держателям карт бонус в 20 рублей за 4 онлайн-покупки с Visa в интернет-магазинах партнеров.
Июнь 2019
Большую часть лета (а именно с с 24 июня по 31 августа) шла акция «Яркое лето с Паритетбанком». Открыв безотзывный депозит в белорусских рублях «
Июль 2019
Держатели премиальных карт VISA от Паритетбанка получили возможность ездить на такси в аэропорт и обратно за полцены, а передвигаться по городу со скидкой в 15%. Предложение действовало до конца года.
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Запущена новая услуга – банковский пакет «Оберег для важного». Подключившись, клиент банка получает возможность легко и быстро вернуть потерянные вещи. На любую вещь прикрепляется брелок, наклейка, либо бирка, которая содержит уникальный ID-номер владельца и телефон круглосуточной службы поддержки банка. Нашедший получает вознаграждение, а хозяин утерянной вещи экономит время и нервы.
Август 2019
По итогам работы за 2018 год банк вошел в тройку лучших участников рынка ценных бумаг с фиксированным доходом в Республике Беларусь и удостоился почетной награды «Champions League Award Nominee 2019» Федерации евро-азиатских фондовых бирж (FEAS).
Сентябрь 2019
Паритетбанк стал
«Мы меняемся, чтобы стать ближе к нашим клиентам, проводим ребрендинг и берем курс на повышение качества услуг, оптимизацию банковских продуктов, запускаем новые интересные проекты. Наш банк всегда стремился поддерживать спорт в Беларуси. Мы надеемся, что плодотворное сотрудничество банка и ФК «Динамо» (Минск) станет значительным вкладом в развитие отечественного футбола», – заявил председатель Правления банка Игорь Катибников.
Декабрь 2019
Банк стал победителем Премии HR-бренд 2019 в двух номинациях. На прошедшем 5 декабря финале конкурса «ПАритетбанк» представил свой проект «Lean – двигатель прогресса». Эта программа помогла увеличить эффективность и лояльность сотрудников, сократить бумажный документооборот и улучшить банковские бизнес-процессы и победить сразу в двух номинациях – «Республика» и «Управление талантами».
Январь 2020
Банк перешел на новый интернет-банкинг для корпоративных клиентов.
Март 2020
Запущен новый онлайн-сервис быстрых денежных переводов с карты на карту любого белорусского банка. Услуга на сайте perevod.paritetbank.by доступна для платежных систем Visa и Mastercard – c компьютера или мобильного устройства. Безопасность денежных переводов обеспечивает сервис 3D-Secure.
Апрель 2020
У Паритетбанка появился новый сайт, ставший частью корпоративного ребрендинга, и завершивший «год обновления», которым для банка официально был 2019-й. Сайт не просто изменил внешний вид, – было уделено большое внимание удобству пользования для клиентов.
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Принадлежавшие с 1999 года Национальному банку Республики Беларусь 99,83% уставного фонда были выкуплены компанией Beristore Holdings Limited, основным бенефициаром которой является российский предприниматель Саид Гуцериев, – сын известного бизнесмена Михаила Гуцериева, строящего в Беларуси калийный комбинат в Петрикове. Саид Гуцериев является совладельцем зарегистрированной в Республике Беларусь криптобиржи Currency.com и нескольких ИТ-стартапов.
Май 2020
Запущено новое мобильное приложение для бизнеса от Паритетбанка. Оно позволяет корпоративным клиентам управлять своим бизнесом со смартфона всего в пару кликов. Мобильное приложение eParitet имеет интуитивно понятный интерфейс и расширенный функционал и доступно для скачивания на платформах Android и iOS.
Текст: Антон Зарудницкий
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