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США начали поставку нефти в Беларусь
15.05.2020 17:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
О начале поставок нефти сообщил глава МИД Владимир Макей. Речь идет об одном танкере нефти объемом 80 тыс. тонн.
«С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь», - говорится в заявлении Макея, опубликованном на сайте МИД.
Глава МИД объясняет это итогами договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года Государственного секретаря США Майкла Помпео и его встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Ожидается, что первый танкер с американской нефтью для Беларуси прибудет в порт Клайпеды в начале июня.
Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко сообщил, что это нефть сорта Bakken, а танкер объемом 80 тыс. тонн.етарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко сообщил, что это нефть сорта Bakken, а танкер объемом 80 тыс. тонн.
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О начале поставок нефти сообщил глава МИД Владимир Макей. Речь идет об одном танкере нефти объемом 80 тыс. тонн.
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