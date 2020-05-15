США начали поставку нефти в Беларусь

Источник материала: Ежедневник

О начале поставок нефти сообщил глава МИД Владимир Макей. Речь идет об одном танкере нефти объемом 80 тыс. тонн.

«С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь», - говорится в заявлении Макея, опубликованном на сайте МИД.

Глава МИД объясняет это итогами договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года Государственного секретаря США Майкла Помпео и его встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Ожидается, что первый танкер с американской нефтью для Беларуси прибудет в порт Клайпеды в начале июня.

Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко сообщил, что это нефть сорта Bakken, а танкер объемом 80 тыс. тонн.етарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко сообщил, что это нефть сорта Bakken, а танкер объемом 80 тыс. тонн.