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Когда уже в Беларуси снова будет тепло? Точный прогноз погоды
Источник материала: KYKY>
На неделе в стране было солнечно и тепло, почти как летом. Но потом погода сошла с ума и забыла, что на календаре май (или так Перун намекает, что нужно оставаться дома на самоизоляции?). Сейчас в Минске дождливо, ветрено и всего +11 градусов. Что дальше?
Ничего хорошего: синоптики предупреждают о заморозках и сильном ветре. Об этом TUT.by
Синоптики уверяют, что в ближайшее время погода вряд ли порадует. В середине следующей недели в Беларуси «подует ветер» с Балтики, который обеспечит беларусам неустойчивую с дождями и пониженной температурой погоду. В общем, в мае тепла не будет.
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