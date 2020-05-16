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Когда уже в Беларуси снова будет тепло? Точный прогноз погоды

16.05.2020 17:20 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На неделе в стране было солнечно и тепло, почти как летом. Но потом погода сошла с ума и забыла, что на календаре май (или так Перун намекает, что нужно оставаться дома на самоизоляции?). Сейчас в Минске дождливо, ветрено и всего +11 градусов. Что дальше? 

Ничего хорошего: синоптики предупреждают о заморозках и сильном ветре. Об этом TUT.by рассказали в Белгидромете Минприроды.

  • Воскресенье. Не стройте планов на пикник в последний выходной. В этот день по ожидаются заморозки от 0 до -2 ºC. Доставайте шапки, господа. 
     
  • Понедельник. Еще лучше – на этот день синоптики объявили оранжевый уровень опасности: на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15−21 м/с. 
     
  • Вторник. В беларуси погодный день Сурка – снова от 0 до -2 ºC, ветер и дождь. 

Синоптики уверяют, что в ближайшее время погода вряд ли порадует. В середине следующей недели в Беларуси «подует ветер» с Балтики, который обеспечит беларусам неустойчивую с дождями и пониженной температурой погоду. В общем, в мае тепла не будет. 

Читайте по теме: Попробуйте угадать, что из этих вещей можно делать в Беларуси, а что – нет

 
Теги: Минск
 
 
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На неделе в стране было солнечно и тепло, почти как летом. Но потом погода сошла с ума и забыла, что на календаре май (или так Перун намекает, что нужно оставаться...
 
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