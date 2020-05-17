Умер основатель TUT.by Юрий Зиссер

Источник материала: KYKY

Сегодня, 17 мая, умер очень значимый для Беларуси человек – Юрий Зиссер, основатель портала TUT.BY, хостинг-провайдера hoster.by, предприниматель, общественный деятель, меценат. Юрию было 59 лет (в июне должно было исполниться 60). Об этом сообщил TUT.by. Юрию было 59 лет.

Кем был Юрий Зиссер

Юрий родился 28 июня 1960 года во Львове. Получил Высшее образование в Северо-Западном политехническом институте в Санкт-Петербурге по специальности «Электронные вычислительные машины». В студенчестве успел поработать почтальоном. Потом трудился техником и программистом во Львове.

В 80-х познакомился со своей будущей женой культурологом Юлией Чернявской и вслед за ней уехал в Минск. До 90-го года работал системным программистом в НИИ онкологии и медицинской радиологии Минздрава БССР (это что в Боровлянах, под Минском). Юрий не раз говорил, что хотел быть врачом, но не рискнул пойти в мединститут.

В начале 90-х Юрий отработал программистом в кооперативе «Факел», в в Лангепасе Тюменской области. А в 92-м основал компанию «Надежные программы», которая занималась разработкой банковского программного обеспечения. Самый большой успех этой компании – система обслуживания населения «Программа 35», которая использовалась в более чем ста банках Беларуси, России, Украины, Молдовы.

В конце 90-х Юрий съездил в Америку, вдохновился местными технологиями и загорелся идеей создать беларуский Yahoo. И уже в 2000-м в Беларуси появился портал TUT.by – начиная с бесплатной почты, за несколько лет он вырос до одного из самых популярных онлайн-ресурсов нашей страны. В 2018-м Юрий говорил KYKY: «Продать TUT.by – это угробить его. А я его выращиваю 18 лет, это дело моей жизни, мне его жалко. Для меня портал важнее денег».

Параллельно с развитием новостного портала, Юрий занимался развитием стартап-движения, был ментором и меценатом. Активно занимался благотворительностью, но об этой своей деятельности практически не рассказывал. В 2018-м Юрий вскользь упомянул об этом в разговоре с KYKY: «Сейчас начинаю поддерживать офтальмологический стартап DeepDee, использующий искусственный интеллект. Давно поддерживаю образовательный сайт effor.by – онлайн-тестирование школьников. А также благотворительный фонд «Добра», на котором базируется Social Weekend. Еще занимаюсь восстановлением органов – сейчас как раз начинаются работы в Пинске».

Еще одно большое увлечение Юрия – классическая музыка, он очень любил джаз. Из-за которого даже решил получить второе высшее образование — музыкальное. И в 2013 году поступил в Белорусскую государственную академию музыки на класс органа, который успешно окончил в 2015 году. Затем Юрий увлекся восстановлением органов в Беларуси. Кстати, сам он тоже умел играть на этом инструменте. Как-то Юрий рассказал KYKY, что он согласен провести лекцию об органной музыке и даже показать свой личный орган: «Органная музыка – мой способ самовыражения, приобщения к духовному. Я ей питаюсь, получаю заряд энергии. Вряд ли я смогу учить людей органной музыке, а вот провести о ней лекцию – не против».

В последние годы жизни Юрий сильно болел. К сожалению, болезнь не удалось победить – это большая утрата для семьи, друзей, знакомых и для страны.

Редакция KYKY выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Юрия.

В связи с эпидемиологической ситуацией прощание пройдет в узком кругу. Семья Юрия Анатольевича просит почтить его память дома, а вместо цветов сделать пожертвование на борьбу с COVID-19. После окончания эпидемии будет организован поминальный вечер, о чем мы сообщим дополнительно.