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Лукашенко отметил личный вклад Токаева в двустороннее сотрудничество

17.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил личный вклад его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева в развитие двустороннего сотрудничества. Глава государства поздравил Токаева с днем рождения, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Он выразил уверенность, что дружественные, доверительные и партнерские отношения между странами продолжат укрепляться благодаря взаимной поддержке и помощи.

«Благодаря вашим усилиям, ответственному и эффективному управлению Республика Казахстан демонстрирует стабильный экономический рост, реальные успехи в проведении государственных преобразований, укрепляет свои позиции и авторитет на международной арене», – отмечается в телеграмме.

Лукашенко пожелал казахстанскому президенту доброго здоровья, благополучия и достижения намеченных целей.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что Токаев не любит праздновать день рождения и будет в этот день работать дома.



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Президент Беларуси поздравил своего казахстанского коллегу с днем рождения.
 
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