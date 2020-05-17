Лукашенко отметил личный вклад Токаева в двустороннее сотрудничество

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил личный вклад его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева в развитие двустороннего сотрудничества. Глава государства поздравил Токаева с днем рождения, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Он выразил уверенность, что дружественные, доверительные и партнерские отношения между странами продолжат укрепляться благодаря взаимной поддержке и помощи.

«Благодаря вашим усилиям, ответственному и эффективному управлению Республика Казахстан демонстрирует стабильный экономический рост, реальные успехи в проведении государственных преобразований, укрепляет свои позиции и авторитет на международной арене», – отмечается в телеграмме.

Лукашенко пожелал казахстанскому президенту доброго здоровья, благополучия и достижения намеченных целей.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что Токаев не любит праздновать день рождения и будет в этот день работать дома.