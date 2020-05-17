Около 50% белорусских рекламных агентств допускают перепрофилирование или закрытие

Источник материала: Ежедневник

В апреле IAB Belarus и Ассоциация рекламных организаций провели совместный анонимный опрос среди компаний, работающих в различных сегментах рекламной индустрии.

Опрос по поводу влияния на их работу сложившейся эпидемиологической ситуации проведен среди членов IAB Belarus и АРО, а также рекламных агентств из Минска, Гродно, Гомеля, Витебска, Могилева, Молодечно, Бобруйска, сообщает marketing.by.

Сфера деятельности опрошенных рекламных агентств – сетевые агентства полного цикла, локальные агентства полного цикла, интернет-агентства, операторы indoor и outdoor рекламы, операторы рекламы на транспорте, продакшн-компании. Вопросов было всего шесть, но они с большой точностью определили «среднюю температуру» в рекламной отрасли.

Почти половина опрошенных агентств указали на сокращение фонда заработной платы и продолжительности рабочего дня, уход сотрудников в неоплачиваемый отпуск и сокращение арендуемых площадей.

Эти меры были приняты в связи с сокращением более чем в два раза рекламных бюджетов рекламодателей на 2020 год, переносом этих бюджетов на неопределенный срок или отменой рекламных тендеров, что существенно повлияло на размер выручки агентств.

Прогнозируя последствия для бизнеса без дальнейшего улучшения эпидемиологической ситуации в течение трех месяцев, более 50% компаний указали вероятным перепрофилирование деятельности или закрытие своих предприятий.