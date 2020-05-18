Холод, дождь и ветер в Беларуси 18 мая и всю неделю

Прохладная погода с дождями и порывистым ветром ожидается весь день 18 мая в Беларуси. Объявлено штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности.

По данным Белгидрометцентра , неустойчивые воздушные массы поступают с Балтики, синоптики прогнозируют дожди по всей территории страны. Ветер западный и сильный, с порывами до 21 метр в секунду.

В регионах ожидается: 10-12 градусов тепла в Витебске, 12-14 тепла в Гомеле и Гродно, в Могилеве – плюс 11-13, в Бресте теплее всего от 13 до 15 с плюсом.

В Минске – плюс 10-12 тепла, при этом во вторник будет холоднее всего - до +9, в среду, четверг и пятницу - до +10. Так что ждем конца мая, когда, по информации синоптиков, значительно потеплеет.

В службе МЧС рекомендуют соблюдать правила безопасности, не подходить близко к деревьям, шатким строениям, линиям электропередачи. Автомобили советуют парковать в гаражах или подальше от деревьев.