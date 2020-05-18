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Совмин распорядился ускоренно возвращать НДС крупным предприятиям

18.05.2020 12:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: kommersant.uz

В списке 77 промпредприятий, которым будут ускоренно возвращать налог на добавленную стоимость

Документ принят для реализации указа от 24 апреля 2020 года №143 "О поддержке экономики", пишет Белта. Плательщикам, включенным в список, зачет разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, производится в течение 10 рабочих дней со дня принятия налоговым органом решения о возврате (полном или частичном отказе в возврате) такой разницы.

В перечень вошли ЗАО "Атлант", Минский молочный завод №1, Белорусская железная дорога, "Коммунарка", ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга", ОАО "ММЗ имени С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", МТЗ, МАЗ, Минский моторный завод, Брестский мясокомбинат, "Савушкин продукт", "Гомельтранснефть Дружба", "Белавиа", "Лекфарм", БЕЛАЗ и другие компании.

 
 
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В списке 77 промпредприятий, которым будут ускоренно возвращать налог на добавленную стоимость
 
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