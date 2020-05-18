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Евроторг одолжит еще 30 млрд рублей в России
Источник материала: Myfin
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,30-9,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 9,63-9,84% годовых.
По выпуску предусмотрена амортизация - по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.
Организаторами выступят BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, «БК Регион» и Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Техразмещение предварительно назначено на 3 июня.
По выпуску предусмотрено обеспечение в форме оферты от ООО «Евроторг», входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.
Ранее сообщалось, что компания обсуждает планы по размещению биржевых облигаций на российском рынке. Презентацию для инвесторов в формате вебинара эмитент планирует провести 19 мая на Московской бирже в рамках дня инвестора. Запланированы выступления заместителя министра финансов Беларуси Андрея Белковца и гендиректора Евроторга Андрея Зубкова.
Московская биржа в апреле 2020 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы, составляет 10 лет.
Ранее
Размещение дебютного рублевого 5-летнего выпуска компании объемом 5 млрд российских рублей состоялось в июле 2019 года.
Источник: Myfin.by
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