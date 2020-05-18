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Без разрешения от Нацбанка и на любые цели: в Беларуси упрощают операции с валютой

18.05.2020 16:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

По его словам, «смягчение валютного режима призвано заложить хорошую основу для повышения эффективности и дальнейшего развития финансового рынка Беларуси», сообщает БЕЛТА.

О новшествах

Петр Вабищевич рассказал, что речь идет о сокращении разрешенных случаев использования на территории Беларуси иностранной валюты, определяется их исключительный перечень.

За субъектами хозяйствования закреплено право приобретать иностранную валюту через банки или на бирже без декларирования целей ее дальнейшего использования.

Юридические лица – резиденты смогут сами определять сроки зачисления валютной выручки на свои счета, открытые как в белорусских, так и иностранных банках.

Исключается процедура выдачи Национальным банком разрешений на проведение валютных операций в случаях, когда валютным законодательством их проведение не допускается. Кроме того, в законопроекте закреплено право Нацбанка совместно с Совмином на введение не более чем на один год валютных ограничений при возникновении кризисных ситуаций.

«При этом акцент сделан на краткосрочность и всеобъемлющий характер мер, необходимость сопровождения государством соответствующими механизмами обеспечения их исполнения, а также мерами, направленными на достижение макроэкономической стабильности и реализацию структурных преобразований», – подчеркнул парламентарий.

Петр Вабищевич отметил, что назрела необходимость применения наиболее прогрессивных, либеральных подходов к регулированию валютных отношений и контролю валютных операций.

Вместе с тем ключевой задачей становится организация валютного мониторинга. Он призван обеспечить эффективный контроль за потоками иностранной валюты.

Поправки в законы по вопросам валютного регулирования и валютного контроля приняты в первом чтении 19 ноября 2019 года. Законопроект внесен в парламент Советом Министров.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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