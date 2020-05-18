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Без разрешения от Нацбанка и на любые цели: в Беларуси упрощают операции с валютой
Источник материала: Myfin
По его словам, «смягчение валютного режима призвано заложить хорошую основу для повышения эффективности и дальнейшего развития финансового рынка Беларуси», сообщает БЕЛТА.
О новшествах
Петр Вабищевич
рассказал, что речь идет о сокращении
разрешенных случаев использования на
территории Беларуси иностранной
За субъектами
хозяйствования закреплено право
приобретать иностранную валюту через
Юридические лица – резиденты смогут сами определять сроки зачисления валютной выручки на свои счета, открытые как в белорусских, так и иностранных банках.
Исключается процедура
выдачи
«При этом акцент сделан на краткосрочность и всеобъемлющий характер мер, необходимость сопровождения государством соответствующими механизмами обеспечения их исполнения, а также мерами, направленными на достижение макроэкономической стабильности и реализацию структурных преобразований», – подчеркнул парламентарий.
Петр Вабищевич отметил, что назрела необходимость применения наиболее прогрессивных, либеральных подходов к регулированию валютных отношений и контролю валютных операций.
Вместе с тем ключевой задачей становится организация валютного мониторинга. Он призван обеспечить эффективный контроль за потоками иностранной валюты.
Поправки в законы по вопросам валютного регулирования и валютного контроля приняты в первом чтении 19 ноября 2019 года. Законопроект внесен в парламент Советом Министров.
Источник: Myfin.by
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