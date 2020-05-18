Без разрешения от Нацбанка и на любые цели: в Беларуси упрощают операции с валютой

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По его словам, «смягчение валютного режима призвано заложить хорошую основу для повышения эффективности и дальнейшего развития финансового рынка Беларуси», сообщает БЕЛТА.

О новшествах

Петр Вабищевич рассказал, что речь идет о сокращении разрешенных случаев использования на территории Беларуси иностранной валюты , определяется их исключительный перечень.

За субъектами хозяйствования закреплено право приобретать иностранную валюту через банки или на бирже без декларирования целей ее дальнейшего использования.

Юридические лица – резиденты смогут сами определять сроки зачисления валютной выручки на свои счета, открытые как в белорусских, так и иностранных банках.

Исключается процедура выдачи Национальным банком разрешений на проведение валютных операций в случаях, когда валютным законодательством их проведение не допускается. Кроме того, в законопроекте закреплено право Нацбанка совместно с Совмином на введение не более чем на один год валютных ограничений при возникновении кризисных ситуаций.

«При этом акцент сделан на краткосрочность и всеобъемлющий характер мер, необходимость сопровождения государством соответствующими механизмами обеспечения их исполнения, а также мерами, направленными на достижение макроэкономической стабильности и реализацию структурных преобразований», – подчеркнул парламентарий.

Петр Вабищевич отметил, что назрела необходимость применения наиболее прогрессивных, либеральных подходов к регулированию валютных отношений и контролю валютных операций.

Вместе с тем ключевой задачей становится организация валютного мониторинга. Он призван обеспечить эффективный контроль за потоками иностранной валюты.

Поправки в законы по вопросам валютного регулирования и валютного контроля приняты в первом чтении 19 ноября 2019 года. Законопроект внесен в парламент Советом Министров.