БКК подписала контракт на поставку калия в Индию

Источник материала: Ежедневник

фото: belmir.by

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Белорусская калийная компания и крупнейший индийский импортер калия, компания IPL, подписали контракт о поставке калийных удобрений в Индию до конца 2020 года по цене 230 долларов за тонну на условиях CFR, сообщает сайт компании.

ОАО «Белорусская калийная компания» основано в 2013 году и является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».