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БКК подписала контракт на поставку калия в Индию
18.05.2020 15:44 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: belmir.by
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Белорусская калийная компания и крупнейший индийский импортер калия, компания IPL, подписали контракт о поставке калийных удобрений в Индию до конца 2020 года по цене 230 долларов за тонну на условиях CFR, сообщает сайт компании.
ОАО «Белорусская калийная компания» основано в 2013 году и является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».
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Об этом сообщила пресс-служба компании.
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