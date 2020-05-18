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БКК подписала контракт на поставку калия в Индию

18.05.2020 15:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: belmir.by

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Белорусская калийная компания и крупнейший индийский импортер калия, компания IPL, подписали контракт о поставке калийных удобрений в Индию до конца 2020 года по цене 230 долларов за тонну на условиях CFR, сообщает сайт компании.

ОАО «Белорусская калийная компания» основано в 2013 году и является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».

 
 
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Об этом сообщила пресс-служба компании.
 
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