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Китай пообещал выделить пострадавшим от коронавируса странам два миллиарда долларов
18.05.2020 16:16 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tass.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что эта финансовая поддержка будет оказана в течение ближайших двух лет.
Об этом китайский лидер говорил сегодня на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он уточнил, что поддержка будет оказана прежде всего развивающимся странам, передает
Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай вовремя проинформировал ВОЗ и другие страны об эпидемиологической ситуации и без задержки опубликовал последовательность генов вируса.
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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что эта финансовая поддержка будет оказана в течение ближайших двух лет.
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