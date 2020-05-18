Китай пообещал выделить пострадавшим от коронавируса странам два миллиарда долларов

Источник материала: Ежедневник

фото: tass.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что эта финансовая поддержка будет оказана в течение ближайших двух лет.

Об этом китайский лидер говорил сегодня на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он уточнил, что поддержка будет оказана прежде всего развивающимся странам, передает ТАСС .

Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай вовремя проинформировал ВОЗ и другие страны об эпидемиологической ситуации и без задержки опубликовал последовательность генов вируса.