Старенькие кроссовки ушли на аукционе за полмиллиона долларов

Источник материала: Ежедневник

фото: rbk.ru

Пара была выпущена в 1985 году. На аукционе Sotheby's за нее боролись 10 покупателей.

Речь идет о паре кроссовок легендарного баскетболиста Майкла Джордана, выпущенная в 1985 году. Аукцион проводился онлайн. В итоге кроссовки были куплены за 560 тысяч долларов, что в три раза превысило оценочную стоимость, пишет РБК .

Эти торги побили предыдущий рекорд, который был установлен в 2019 году. Тогда кроссовки Nike Moon Shoe, специально разработанные для Олимпиады 1972 года, приобрели за 437,5 тыс. долларов.

Что касается новых рекордсменов – кроссовок Nike Air Jordan – то они были изготовлены специально для Майкла Джордана. На проданной с аукциона паре стоит автограф спортсмена.