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В Минске предложили назвать улицу именем Юрия Зиссера. Вам как?
Источник материала: KYKY>
Вчера, 17 мая,
Сперва в фейсбуке запустили хэштег
«Зиссер Юрий Анатольевич – <…> активный участник стартап-движения в стране, ментор, инвестор. Человек, не афишировавший свои подарки, но сделавший огромный вклад в сохранение и развитие беларуской культуры, национальной идеи и самоидентификации. Не рожденный в Беларуси, но – истинный беларус, влюбленный в эту землю.
Юрия Анатольевича не стало 17 мая 2020 года, всего за месяц до 60-летия. Великий человек, заслуживающий не только память, но и благодарность современников и потомков. Человек, чьим именем стоит назвать улицу города, чтобы быть благодарным за все, что он сделал для страны.
Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся в Минский городской исполнительный комитет с просьбой о присвоении одной из городских улиц Минска имени Юрия Зиссера как увековечение памяти человека, которым страна может и должна гордиться, человека, чей вклад в развитие современной Беларуси невозможно оценить и переосмыслить».
Как уже ясно из текста выше, петицию отправят в Мингорисполком, это произойдет через 29 дней. Если поддерживаете инициативу, оставьте свою подпись под обращением (по
На обложке: Юрий Зиссер, 15 сентября 2019 года. Фото: Антон Мотолько.
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