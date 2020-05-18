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В Минске предложили назвать улицу именем Юрия Зиссера. Вам как?

18.05.2020 17:26 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 17 мая, мы узнали о смерти знакового для Беларуси и байнета человека. Умер Юрий Зиссер, основатель TUT.by и хостинг-провайдера hoster.by, предприниматель, общественный деятель, меценат. Ему было 59 лет. Как сообщила вдова Зиссера культуролог и профессор Юлия Чернявская, Юрий погиб от рака.

Сперва в фейсбуке запустили хэштег #улицазиссера, а теперь и петицию на сайте «Удобный город»: люди предлагают назвать одну из улиц Минска именем Зиссера. Вот как авторы обращения объясняют важность своей идеи:

«Зиссер Юрий Анатольевич – <…> активный участник стартап-движения в стране, ментор, инвестор. Человек, не афишировавший свои подарки, но сделавший огромный вклад в сохранение и развитие беларуской культуры, национальной идеи и самоидентификации. Не рожденный в Беларуси, но – истинный беларус, влюбленный в эту землю.

Юрия Анатольевича не стало 17 мая 2020 года, всего за месяц до 60-летия. Великий человек, заслуживающий не только память, но и благодарность современников и потомков. Человек, чьим именем стоит назвать улицу города, чтобы быть благодарным за все, что он сделал для страны.

Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся в Минский городской исполнительный комитет с просьбой о присвоении одной из городских улиц Минска имени Юрия Зиссера как увековечение памяти человека, которым страна может и должна гордиться, человека, чей вклад в развитие современной Беларуси невозможно оценить и переосмыслить».

Как уже ясно из текста выше, петицию отправят в Мингорисполком, это произойдет через 29 дней. Если поддерживаете инициативу, оставьте свою подпись под обращением (по ссылке), как это сделали пока 19 человек.

На обложке: Юрий Зиссер, 15 сентября 2019 года. Фото: Антон Мотолько.

Читайте по теме: «На меня всё время сильно давили – чтобы я им продал TUT.by». Интервью, которое Зиссер разрешил опубликовать только после его смерти

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера, 17 мая, мы узнали о смерти знакового для Беларуси и байнета человека. Умер Юрий Зиссер, основатель TUT.by и хостинг-провайдера hoster.by, предприниматель,...
 
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