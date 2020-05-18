Белстат: ВВП в январе апреле снизился на 1,3%

Источник материала: Myfin

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За январь – апрель объем ВВП в текущих ценах составил 41,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,7% к уровню января – апреля 2019 года.

Индекс-дефлятор ВВП в январе – апреле 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 104,9%.