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Белстат: ВВП в январе апреле снизился на 1,3%

18.05.2020 17:28 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

За январь – апрель объем ВВП в текущих ценах составил 41,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,7% к уровню января – апреля 2019 года.

Индекс-дефлятор ВВП в январе – апреле 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 104,9%.

Источник: Myfin.by
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ВВП Беларуси в январе-апреле 2020 года снизился на 1,3% к соответствующему периоду прошлого года. Об этом сообщает Белстат по данным первой оценки.
 
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