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Белстат: ВВП в январе апреле снизился на 1,3%
Источник материала: Myfin
За январь –
апрель объем
Индекс-дефлятор ВВП в январе – апреле 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 104,9%.
Источник: Myfin.by
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ВВП Беларуси в январе-апреле 2020 года снизился на 1,3% к соответствующему периоду прошлого года. Об этом сообщает Белстат по данным первой оценки.
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