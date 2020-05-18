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Искали, что посмотреть? Вот: самые сексуальные фильмы всех времён
Источник материала: KYKY>
Журналист и старший редактор отдела культуры в американском журнале Esquire Тайлер Коутс перечислил 40 самых сексуальных фильмов всех времен. «На самом деле это отличные киноленты сами по себе, изобилующие незабываемыми историями, перфомансами и визуальными эффектами», – уверяет нас Коутс, а мы приводим десятку из его списка. Все остальное ищите
1. «Портрет девушки в огне»
2. «Искупление»
3. «Талантливый мистер Рипли»
4. «С широко закрытыми глазами»
5. «Дархэмский бык»
6. «Лунный свет»
7. «Из машины»
8. «Жестокие игры»
9. «Откровения»
10. «Я – это любовь»
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