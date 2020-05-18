Искали, что посмотреть? Вот: самые сексуальные фильмы всех времён

Источник материала: KYKY

Журналист и старший редактор отдела культуры в американском журнале Esquire Тайлер Коутс перечислил 40 самых сексуальных фильмов всех времен. «На самом деле это отличные киноленты сами по себе, изобилующие незабываемыми историями, перфомансами и визуальными эффектами», – уверяет нас Коутс, а мы приводим десятку из его списка. Все остальное ищите здесь .

1. «Портрет девушки в огне»

2. «Искупление»

3. «Талантливый мистер Рипли»

4. «С широко закрытыми глазами»

5. «Дархэмский бык»

6. «Лунный свет»

7. «Из машины»

8. «Жестокие игры»

9. «Откровения»

10. «Я – это любовь»