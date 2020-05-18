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Искали, что посмотреть? Вот: самые сексуальные фильмы всех времён

18.05.2020 17:26 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Журналист и старший редактор отдела культуры в американском журнале Esquire Тайлер Коутс перечислил 40 самых сексуальных фильмов всех времен. «На самом деле это отличные киноленты сами по себе, изобилующие незабываемыми историями, перфомансами и визуальными эффектами», – уверяет нас Коутс, а мы приводим десятку из его списка. Все остальное ищите здесь.

1. «Портрет девушки в огне»

2. «Искупление»

3. «Талантливый мистер Рипли»

4. «С широко закрытыми глазами»

 

5. «Дархэмский бык» 

6. «Лунный свет»

7. «Из машины»

8. «Жестокие игры»

9. «Откровения»

10. «Я – это любовь»

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Журналист и старший редактор отдела культуры в американском журнале Esquire Тайлер Коутс перечислил 40 самых сексуальных фильмов всех времен. «На самом деле это...
 
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