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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Опрокидывание скорой и легковой машины произошло в результате ДТП в Минске По предварительной информации, водитель микроавтобуса двигался с включенными проблесковыми маячками. Пересекая перекресток на запрещающий сигнал светофора,...

По предварительной информации, водитель микроавтобуса двигался с включенными проблесковыми маячками. Пересекая перекресток на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Mitsubishi. Обстоятельства аварии устанавливаются. По информации ГАИ, 33-летний водитель Mitsubishi в момент столкновения был пьян, как и пассажир, сидевший рядом. За минувшие выходные в стране погибли 7 и травмированы 15 человек. Установлено 150 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.