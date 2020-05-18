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Опрокидывание скорой и легковой машины произошло в результате ДТП в Минске

18.05.2020 19:10 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По предварительной информации, водитель микроавтобуса двигался с включенными проблесковыми маячками. Пересекая перекресток на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Mitsubishi. Обстоятельства аварии устанавливаются. По информации ГАИ, 33-летний водитель Mitsubishi  в момент столкновения был пьян, как и пассажир, сидевший рядом. За минувшие выходные в стране погибли 7 и травмированы 15 человек. Установлено 150 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 

 
 
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По предварительной информации, водитель микроавтобуса двигался с включенными проблесковыми маячками. Пересекая перекресток на запрещающий сигнал светофора,...
 
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