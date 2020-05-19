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Лукашенко подписал указ о поддержке граждан
19.05.2020 09:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Беларуси подписал указ о социальной поддержке отдельных категорий граждан. Среди новшеств – бесплатное ЭКО женщинам до 40 лет, исчисление стажа.
Так, указом предусмотрены льготы для мам, родивших четверых и более детей. Им впишут в трудовой стаж время нахождения в декрете до 12-ти лет. Сегодня максимальный период, который может быть зачтен в общий стаж для начисления пенсии, это 9 лет.
Кроме прочего, супружеские пары, в которых женщина моложе 40 лет, получат право на одну бесплатную попытку ЭКО – при наличии соответствующих медицинских показаний.
Воспользоваться данным правом можно будет с января 2021 года.
Также указом предусмотрены выплаты для инвалидов и многодетных семей.
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Президент Беларуси подписал указ о социальной поддержке отдельных категорий граждан. Среди новшеств – бесплатное ЭКО женщинам до 40 лет, исчисление стажа.
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