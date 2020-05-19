Что будет, если начать отжиматься, когда рядом бегает щенок

Источник материала: Tut.by

Парень из США решил поотжиматься, но не учел, что это может привлечь внимание щенка, который был рядом. Тот очень заинтересовался происходящим, так что в итоге хозяину пришлось отжиматься в не совсем обычных условиях. На видео можно посмотреть, как это в итоге выглядело.