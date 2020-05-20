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Инклюзивный пляж появится на Погостском водохранилище в Пинском районе

20.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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В районе пока нет рекреационной зоны, оборудованной входом в воду для людей с особенностями физического развития. Прошлым летом активисты обратились к местным властям с предложением установить такую конструкцию на одном из водоемов. Райисполком поддержал инициативу и проработал варианты реализации проекта. Инклюзивный пляж предложено оборудовать на Погостском водохранилище, на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра "Світанак". Там огражденная зона отдыха с инфраструктурой, водоем с пологим дном.

Заказчиком проектно-сметной документации выступил "Світанак". Проект на общественных началах разработали специалисты архитектурно-планировочного бюро Пинского района. Они предлагают разместить на побережье комплекс элементов для передвижения инвалидов-колясочников. Планируется обустроить спуск в воду и дорожки с мелкоштучной плиткой, беседки, раздевалки, скамейки, шезлонги, малые архитектурные формы.

"С учетом пожеланий и возможностей постарались проработать этот проект максимально. Возможно, в перспективе инклюзивный пляж будет пополняться дополнительным оборудованием. Планируем в этом году проект реализовать", - сказал Сергей Жидецкий.

Проект будет доработан с учетом замечаний и предложений общественности.


БелТА

 
 
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В районе пока нет рекреационной зоны, оборудованной входом в воду для людей с особенностями физического развития. Прошлым летом активисты обратились к местным...
 
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